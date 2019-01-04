Alman Gazeteciler Birliği'nden Türkiye uyarısı: Tatilinizi gözaltında geçirmek istemiyorsanız...

Alman Gazeteciler Birliği Türkiye’ye seyahat edecek gazetecilere uyarıda bulundu. Geçen hafta Türkiye’de gözaltına alınan bir Alman’ın avukatı ise müvekkilinin IKBY bayrağı paylaşması nedeniyle tutulduğunu belirtti.







Alman Gazeteciler Birliği (DJV), Türkiye'ye seyahat edecek Alman gazeteci ve bloggerları uyardı. DJV Başkanı Frank Überall, Perşembe günü yaptığı açıklamada "Hiç kimse yılın en güzel haftalarını gözaltında geçirmek zorunda kalmak istemeyecektir" diyerek Türkiye tatilinin "kötü bir tuzak" haline dönüşebileceği uyarısı yaptı.





Amerika'nın Sesi sitesinde yer alan haberde gazetecilerin özel tatillerinde çok daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Überall, Türkiye'ye seyahat planlamadan önce gazetecilerin ilk önce sosyal medya hesaplarında Türkiye'deki siyasi gelişmeler hakkında bir yorum yapıp yapmadıklarına bakmaları gerektiğini belirtti.





Hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle Türkiye'de uygulanan gözaltılar Alman Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiyeye seyahat uyarıları arasında da yerini almıştı. Bakanlık uyarısında, Alman yasaları uyarınca düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilen ifadelerin Türkiye’de cezai kovuşturmaya yol açabileceğine işaret edilerek bir başkasının sosyal medya içeriğini paylaşmanın hatta sadece beğenmenin bile yeterli olabileceği belirtiliyor.





"IKBY BAYRAĞI NEDENİYLE GÖZALTI"





Son olarak 56 yaşındaki Alman vatandaşı Adnan Sütçü, 27 Aralık tarihinde annesinin cenazesine katılmak üzere Türkiye’ye gittiğinde Facebook paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmış, hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Sütçü’nün avukatı Abdulmenaf Kıran, müvekkilinin iki gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldığını, hakkında adil kontrol şartı getirilmediğini ancak yurtdışına çıkış yasağı konduğunu söyledi.





Müvekkili hakkında sosyal medya üzerinden terörü yüceltme suçlamasının yapıldığını belirten avukat Kıran, Sütçü'nün "sadece Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bağımsızlık referandumunu desteklediğini ve IKBY bayrağının fotoğrafını paylaştığını” aktardı. Bu unsurların Türkiye yasaları açısından suç teşkil etmediğini ifade eden Kıran, ancak pek çok güvenlik görevlisinin bunu bilmediğini söyledi.





Soruşturma dosyasına sınırlı erişimi olduğunu, bu nedenle polisin Sütçü’nün sosyal medya paylaşımlarından nasıl haberdar olduğunu bilmediğini belirten avukat Kıran, müvekkilini birisinin ihbar etmiş veya Sütçü’nün paylaşımlarının Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın taramalarına takılmış olabileceğini kaydetti. Resmi verilere göre 2018’de yaklaşık 42 bin 400 sosyal medya hesabı terör propagandası, nefret söylemi ya da devlet görevlilerine hakaret gerekçesiyle kurumun radarına takıldı. Yaklaşık 18 bin 300 kullanıcı hakkında da hukuki süreç başlatıldı.





Alman Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de en az beş Alman vatandaşı halen siyasi gerekçelerle cezaevinde bulunuyor.