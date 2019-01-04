Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan'dan kaçırılan öğretmen Mehmet Gelen tutuklandı /04 Ocak 2019 18:07

Azerbaycan'dan kaçırılan öğretmen Mehmet Gelen tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da savcının serbest bıraktığı ancak MİT tarafından kaçırılan öğretmen Mehmet Gelen tutuklandı

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Bir haftayı bulan gözaltı sürecinin ardından öğretmen Gelen Hizmet Hareketi'ne yakın kurumlarda çalışmış olduğu gerekçesiyle  cezaevine gönderildi.

Azerbaycan'da öğretmenlik yapan Gelen, MİT'in illegal kaçırma operasyonuyla Türkiye'ye götürülmüştü. 

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