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Azerbaycan'dan kaçırılan öğretmen Mehmet Gelen tutuklandı
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Azerbaycan'dan kaçırılan öğretmen Mehmet Gelen tutuklandı
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04 Ocak 2019 18:07
Azerbaycan'dan kaçırılan öğretmen Mehmet Gelen tutuklandı
Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da savcının serbest bıraktığı ancak MİT tarafından kaçırılan öğretmen Mehmet Gelen tutuklandı
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Bir haftayı bulan gözaltı sürecinin ardından öğretmen Gelen Hizmet Hareketi'ne yakın kurumlarda çalışmış olduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildi.
Azerbaycan'da öğretmenlik yapan Gelen, MİT'in illegal kaçırma operasyonuyla Türkiye'ye götürülmüştü.
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