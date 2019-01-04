Samanyolu Haber /Ekonomi / TL'nin değeri bir yılda 10.29 puan azaldı /04 Ocak 2019 17:54

TL'nin değeri bir yılda 10.29 puan azaldı

Türk Lirası'nın değeri, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 10.29 puan ve Yİ-ÜFE bazında 2.36 puan azaldı.

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Reel efektif döviz kuru endeksi, aralıkta TÜFE bazında 0.41 puan artarak 75'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında aralıkta bir önceki aya kıyasla 0.41 puan artarak 75'e çıktı. Endeks, kasım ayında 74.59 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi aralıkta bir önceki aya göre 0.63 puan azalışla 82.41'den 81.78'e geriledi.

Türk Lirası'nın değeri, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 10.29 puan ve Yİ-ÜFE bazında 2.36 puan azaldı.
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