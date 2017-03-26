Samanyolu Haber /Gündem / Alman futbolcunun soyadı Süle olunca... /26 Mart 2017 00:20

Alman futbolcunun soyadı Süle olunca...

Alman Niklas Süle: Soyadıma bakıp beni Türk sandılar, Türk Milli Takımına çağırdılar, sonra hayal kırıklığı yaşadılar

SHABER3.COM

Türkiye Milli Takımı'na çağırılan Alman futbolcu, yaşadığı şaşkınlığı anlattı, "Ben de Türk olmadığım yanıtını verince, büyük hayal kırıklığı yaşadılar" dedi...

Türkiye'nin Avrupa'dan adım adım kovulduğu şu günlerde, AKP'nin dış politikasının neden iflas ettiğine dair politika dışı bir örnek geldi. Almanya'da Hoffenheim forması giyen Niklas Süle, soyadının Türkçe'yi çağrıştırdığı için 16 yaşında Türk Milli Takımı'ndan davet aldığını açıkladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; soyadının Türkçe'yi çağrıştırdığı için Türk yetkililerden aldığı telefonu hiçbir zaman unutamayacağını belirten genç oyuncu, ''Beni aradılar ve milli takım için oynamamı söylediler. Ben de Türk olmadığım yanıtını verince, büyük hayal kırıklığı yaşadılar'' diye konuştu. 'Süle' olan soyadının Türkiye ile bir alakasının olmadığını belirten 22 yaşındaki savunmacı, ''Babam Almanya doğumlu, ancak kökenleri Macaristan'dan geliyor'' dedi.

Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen Süle, yeni sezonda 20 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'in yolunu tutacak.
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