3 yıldır açık olan Huzurevini yeniden açtı

Eski CHP’li Belediye Başkanı İsmail Uygur’un yapımını büyük ölçüde tamamladığı ve 2016’da AKP’li Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez döneminde faaliyete başlayan Torbalı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışında konuşan Bakan Kaya, ‘Evet’ propagandası yaptı. Referandumda EVET’i savunan PKK’yı görmezden gelip terör örgütlerinin hayır kampanyalarının yanında olduğunu iddia etti.







Bu arada eski belediye başkanı İsmail Uygur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile açılışa tepki gösterdi: “Hırsızlığın sınırı yok. Şimdi de hizmet hırsızlığı başladı. Benim yaptığım ve 2013’te tamamladığım ve 3 yıldır faaliyette bulunan huzurevinin, bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Hanım açılışını yapmış (Neyini açtıysa) Kendisine çok teşekkür ederim. En azından bir eserimizi bir ‘bakan’ açmış oldu…