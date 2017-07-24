Samanyolu Haber /Ekonomi / Alman Bankalarından Türk Lirası uyarısı /24 Temmuz 2017 13:07

Alman Bankalarından Türk Lirası uyarısı

Alman banka Commerzbank, Almanya ile Türkiye arasında son dönemde yükselen gerilimin Türk Lirası (TL) için risk oluşturduğunu açıkladı.

Alman Bankalarından Türk Lirası uyarısı


Commerzbank analisti Alexandra Bechtel tarafından yayımlanan raporda Almanya'nın yatırımı ve seyahatleri kısıtlamasının Türkiye ekonomisine uzun vadede zarar verebileceği belirtildi.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde fark edilir şekilde bozulduğuna dikkat çekilen raporda, Alman insan hakları aktivistinin tutuklanmasının ardından Berlin'in Türkiye'ye yönelik resmi olarak yeni bir siyasi strateji açıkladığı ifade edildi.

Açıklanan önlemlerle ilgili tüm adımların yerine getirilmesinin kesin olmamasıyla birlikte Türkiye üzerindeki ekonomik etkilerini tahmin etmek için erken olduğunun altı çizildi.

Raporda, Almanya hükümetinin ihracat kredi garantilerini geri çekme uyarısını gerçekleştirmesi durumunda, bunun hızlı bir şekilde doğrudan yabancı yatırım girişini etkileyeceği vurgulandı.
Raporda TL'nin gelişmelerden henüz etkilenmediği belirtilirken, bu durumun sebebi olarak piyasalarda mevcut durumdaki risk iştahından kaynaklandığı ve gelecek için bir garanti oluşturmadığı belirtildi.

İHRACATIN YÜZDE 9.8'İ ALMANYA'YA

Ekonomi Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan verilerine göre, 2016 yılında Türkiye dış ticarette ihracatının yüzde 9.8'si olan 14 milyar dolar değerindeki kısmı Almanya'ya yaptı. İhracatta ikinci sırada İngiltere, üçüncü sıradaysa Irak yer alıyor. Listenin geri kalanını ise Batılı olmayan ülkeler oluşturuyor.

Almanya 21.5 milyar dolarla Çin'den sonra Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ikinci ülke konumunda bulunuyor. Bu toplam ithalatın yüzde 10.8'ini oluşturuyor.

Almanya tarafında bakıldığında 2016 yılı verilerine göre Almanya'nın ihracatında Türkiye'nin payı yüzde 1.8 ithalatında ise yüzde 1.6 seviyesinde bulunuyor. Türkiye, Almanya'nın dış ticaretinde 13. sırada yer alıyor.
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