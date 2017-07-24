Almanya İçişleri: Türkiye ‘teröre destek veren' Alman şirketler listesini resmen geri çekti

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tobias Plate, Türkiye'nin ‘teröre destek' verdiğinden şüphelendiği yaklaşık 700 Alman şirketinden oluşan listeyi resmen geri çektiğini söyledi.
'YANLIŞLIK OLDU'
Alman sözcü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Alman mevkidaşıyla bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Interpol aracılığıyla yollanan listenin 'iletişim sorunu'nundan kaynaklandığını ilettiğini belirtti.
Plate, "(Soylu) Türk yetkilileri tarafından Türkiye'de veya Almanya'da Alman şirketlerine karşı bir soruşturma olmadığının altını çizdi" dedi.