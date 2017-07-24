Samanyolu Haber /Gündem / Sürekli marşa basmak motoru yakar /24 Temmuz 2017 12:49

Sürekli marşa basmak motoru yakar

AKP’li eski Bakan Ömer Dinçer, yeni kabineye yönelik ekonomi uyarılarında bulundu.

Sürekli marşa basmak motoru yakar


Ömer Dinçer, Habertürk gazetesindeki “Ekonomide iyileşme sürer mi?” başlıklı yazısında “Son zamanlarda açıklanan veriler ekonomide olumlu gelişmeleri gösteriyor” dedi. “Bu gelişmelerde hem hükümetin yılın ilk yarısında aldığı teşvik ve tedbirler hem de Avrupa’da ekonominin yukarı yönlü seyri etkili oldu” diyen Ömer Dinçer şöyle devam etti:

“SÜREKLİ MARŞA BASMAK MOTORU YAKAR”

“Geçen yıl ekonomi sıkışmış ve kriz sinyalleri vermeye başlamıştı. 15 Temmuz’dan sonra da güven sorunu ortaya çıkmıştı. Hükümet ekonomi için bir itici güce ihtiyacı olduğunu gördü ve uygun teşvik tedbirleri aldı. Ancak, bu teşviklerin hepsi tüketime yönelik oldu. Ertelenen SGK primleri, bazı ürünlerde ÖTV ve KDV gelirlerinin kısa süreli kaldırılması tüketimi artırdı.

Nitekim ekonomik büyümede özel tüketimin payı çok yüksek çıktı. Teşvikler beklenen rolü oynadı, şimdi uygun bir stratejiyle çıkmak gerekiyor. Aksi halde sürekli marşa basmak motoru yakar.”
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