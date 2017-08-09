Alman Bakan: AKP hükümetine yeterince sabır gösterildi

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye’nin, günden güne Avrupa Birliği’nden uzaklaştığını belirtti.





DW Türkçe‘nin haberine göre, Bakan von der Leyen, “Bu yanlış yöne doğru bir gelişim” şeklinde konuştu. Passauer Neue Presse gazetesine açıklama yapan Savunma Bakanı, “Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşmasını” eleştirdi.





Türkiye’nin doğal olarak sınırındaki Suriye savaşından etkilendiğini ve terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Bakan ancak bunun hukuk devleti ilkelerinden kopmak, düşünce özgürlüğünü kısıtlamak ve Alman vatandaşlarını hukuk devletine uymayan şekilde cezaevinde tutmak için gerekçe olamayacağını söyledi.





Türk hükümetinin, işlerini kolaylaştırmadığını belirten von der Leyen, “Türk hükümetine karşı fazlasıyla sabır gösterildiğini” vurguladı. Almanya Savunma Bakanı, “Türkiye kendisinin talep ettiği saygıyı bize de göstermeli” dedi.





Federal Meclis Savunma Komisyonu’ndan bir heyetin Konya’daki NATO üssünü ziyaret etmesine Türk hükümetinin izin vermesini ise memnuniyetle karşılayan Almanya Savunma Bakanı, “NATO’nun bu konuda devreye girmesinin iyi olduğunu” ifade etti.