Bir yıl süren işkence olur mu?

Polis memuru A.G'nin kardeşinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar durumun vehametini ortaya koyuyor:







"Abimin Sesini duyurmak istiyorum. Günlerce işkence ve şiddet gördü ama hala bir haber yok. Günlerce görüşmek için beklettiler. Sonra sedye üzerinde görüştük. Perişan haldeydi.."





Sapa sağlam gözaltına alınan ancak gördüğü işkence nedeniyle sedyeyle taşınabilecek hale düşen abisine yapılan işkenceyle ilgili görüştükleri yetkililerden ise tehdit almışlar. Yapılanları anlatmaları durumunda A.G.'nin durumunun daha kötü olacağı yönünde tehdit edilmişler.





İŞKENCE KESİNTİSİZ SÜRÜYOR





Alınan bilgilere göre A.G.'ye yapılan işkence gözaltı süreciyle sınırlı değil. İşkence tutuklandıktan sonra da devam etti. A.G.'nin kardeşi gözaltına alınan ve tutuklanan polislerin tutulduğu yerde yaptığı gözlemleri paylaşıyor. Bu paylaşımlarda hem abisi A.G.'nin işkenceden geldiği durum hem de bir kadın polis memuruna yapılan işkenceyle ilgili durum anlatılıyor:





"Hastane bile olmayan garip bir yerde yatıyordu. Hastaneye sevk edin dedik daha İfadesini almadık dediler tam 289 gün olmuştu."





"Abimin sesini bile zor duyuyordum. Kapıda yüzlerce mağdur vardı. Kimseyle konuşamıyorduk. Ama abim tek kelam kötü şey demedi. İmtihan dedi."





"En son 2 hafta evvel görüştük. Yüzünü zor tanıdım. herkese çok selamı vardı. Sabredin geçer inşallah dedi "





"Bir tane de bayan polis vardı orada daha evvel hiç bir yerde anlatmadığım bir olay bu.. Kadıncağızın elleri ve boynu mosmordu."





"O abime göre daha az şiddet görmüştü. Ama yine de perişan haldeydi. Söylediğine göre eşi kayıpmış. İsmi F.E Polisin Adı T.E."





HENÜZ 32 YAŞINDA





A.G. OHAL'in ilk ayında 21 eylül 2016 işkenceli bir sorgu sürecinin ardından tutuklandı. 32 yaşındaki A.G. bekar.





İŞKENCE İZLERİNİ AİLEYE GÖSTERMEKTEN ÇEKİNMEDİLER





Ailesi A.G.'yi ilk gördüklerinde gözlemledikleri şey, işkence yapıldığından devlet yetkililerinin çekinmemesi olmuş. Çünkü işkence izleri açık görünmesine rağmen A.G. ile görüşmelerine izin verilmiş.

Ailenin anlatımına göre A.G.'nin vücudundaki işkence izleri şöyle:

"Bacakları ve kolları mosmordu, yüzünde şişikler vardı, Fiziksel ve ruhsal işkence görmüş, tuvalet ihtiyaçlarını bile gidertmiyorlarmış.

Rapor almışlar ama düşüp başını vurmuş ve çıkan arbede de oluşan morluklar yazmışlar. Şiddet ve işkence yok demişler"





ANKARA'DA BAŞLAYIP KONYA'DA SÜREN İŞKENCE





A.G.'nin Ankara'da tutuklandığı ve ilk ağır işkenceleri burada gördüğü belirtiliyor. Ancak uzun süre Ankara'da kaldıktan sonra Konya'ya gönderilmiş. Ardından tekrar başka bir şehire nakledilmiş.





İŞKENCE HALA SÜRÜYOR





Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan aile işkencenin hala bitmediğini belirtiyor. A.G.'yi her gördüklerinde bunu gözlemleyen aile yaptıkları başvurulardan bir sonuç alamamış durumda.





A.G. ile ilgili gelişmeler @abusragul twitter adresinden takip edilebilir.