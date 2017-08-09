Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Kuzey Kore'ye 'benzeri görülmemiş' tehditler /09 Ağustos 2017 11:16

Trump'tan Kuzey Kore'ye 'benzeri görülmemiş' tehditler

Kuzey Kore lideri Kim’i uyaran Trump, "Söylediğim gibi daha önce benzeri görülmemiş bir gazap, öfke ve gerçek güçle karşı karşıya kalacaklar." şeklinde konuştu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin Amerika’ya tehditlerini sürdürmesi halinde “dünyanın görmediği ateş ve öfkeyle karşılık göreceğini” söyledi.

Trump, “Kuzey Kore’nin kendi iyiliği için ABD’ye yönelik daha fazla tehditte bulunmaması gerekiyor. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir gazap ve öfkeyle karşı karşıya kalacaklar.” dedi.

Kuzey Kore lideri Kim’in çok tehditkar olduğunu ifade eden Trump, “Söylediğim gibi daha önce benzeri görülmemiş bir gazap, öfke ve gerçek güçle karşı karşıya kalacaklar.” şeklinde konuştu.

Trump, New Jersey’deki golf kulübünde katıldığı uyuşturucu bağımlılığı konulu brifingde Kuzey Kore’ye sert uyarıda bulundu. Trump’ın uyarısı, Washington Post gazetesinin, Kuzey Kore’nin füzelerinin içine sığabilecek minyatür nükleer savaş başlığı ürettiğini öne sürdüğü haberinin ardından geldi.

Amerika’nın Sesi‘nin (VOA) haberine göre, iddiasını ABD’li istihbarat yetkililerinin gizli bir değerlendirmesine dayandıran gazete, Savunma İstihbarat Dairesi’nin geçen ay tamamladığı bir raporda Kuzey Kore’nin 60 kadar nükleer silaha sahip olduğunun tahmin edildiğini yazdı. Bağımsız uzmanlar ise bu sayının daha az olduğunu düşünüyor.

Kuzey Kore nükleer çalışmalarına yıllar önce başlasa da uzmanlar, ülkenin, kompakt bir savaş başlığı üretmesinin daha uzun zaman alacağı öngörüsünde bulunuyordu. Ancak Washington Post’un ele geçirdiği 28 Temmuz tarihli rapor, bu eşiğin aşıldığını gösteriyor.

Raporda, “İstihbarat uzmanları Kuzey Kore’nin balistik füzelerce taşınabilecek nükleer silah ürettiği sonucuna vardı. Buna kıtalar arası balistik füzeler de dahil” ifadeleri yer alıyor.

Savunma İstihbarat Dairesi ve Ulusal İstihbarat Başkanlığı ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.
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