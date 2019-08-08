Trabzonspor sezonu Avrupa'da açtı: Maçta 4 gol vardı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sparta Prag'a konuk olan Trabzonspor, 2-0 geri düştüğü maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bordo mavili ekibe avantajı getiren goller Caleb Ekuban ve Alexander Sörloth'tan geldi. Çekya ekibinin gollerini ise Costa Nhamoinesu ve Guelor Kenga kaydetti.





Deplasmanda aldığı bu skorla tur için önemli bir avantaj yakalayan Trabzonspor, 15 Ağustos Perşembe günü rövanş maçında rakibini ağırlayacak.





Trabzonspor 3 yıl aradan sonra Avrupa'da





UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor'un deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya geldiği maç seyircisiz oynandı.





Sparta Prag, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan ekibi FK Spartak Subotica ile yaptığı eleme turu maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle UEFA'dan bir maç seyircisiz oynama cezası alması nedeniyle Trabzonspor maçına taraftar alınmadı.





Karşılaşmayı Trabzonspor'un yaklaşık 200 kadar davetlisi de izlerken bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de tribünde yer aldı.





Bordo mavili ekip, 3 yıl aradan sonra tekrar Avrupa Ligi'nde bir maçta mücadele etti.





Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, bordo mavili formayla ilk resmi maçına çıktı.





Öte yandan Sparta Prag'ın Türk futbolcusu Semih Kaya bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.





Önemli Anlar:





2. dakikada, İki takım da top kayıpları yaparak maça başladı.





6. dakikada, Sparta Prag çok tehlikeli geldi. Tetteh'ten aldığı topla kale çizgisine inen Hasek içeri çevirdi. Travnik müsait pozisyonda topu direğe nişanladı.





12. dakikada,Sağ kanattan aldığı topla ilerleyen Abdülkadir iki rakibinden birden sıyrıldı ancak ev sahibi ekipte kaptan Costa araya girerek tehlikeyi engelledi.





16. dakikada, GOL! Serbest vuruş sonrası korner kazanan ev sahibi ekip, Kanga ile vuruşu kullandı. Altıpas üzerinde yükselen Costa, Uğurcan'dan önce kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.





24. dakikada, Sparta Prag baskısını hızlı paslarla kıran Trabzonspor'da Sosa savunmanın arkasına etkili bir pas attı ancak Ekuban istediği gibi vuramadı.





26. dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası dışına çıkan kaleci Nita topu eliyle kesti ve sarı kartla cezalandırıldı.





32. dakikada, John Obi Mikel orta sahada Kanga'ya arkadan yaptığı müdahale sonrası sarı kartı gördü.





45. dakikada, Kullanılan köşe vuruşu sonrası Kanga hızla rakip sahaya geçmek istedi ancak Abdülkadir Ömür faulü yaptı. Genç isim bu pozisyon sonrası sarı kartı gördü.





46. dakikada, Trabzonspor'da ikinci yarıya Obi Mikel yerine yeni transfer Alexander Sorloth başlıyor.





50. dakikada, Ekuban'ın sağ kanattan getirdiği topta Sortloh, pasını istediği gibi veremeyince tehlike büyümeden geçti.





55. dakikada, Topu kontrol etmek isterken Hüseyin Türkmen'e koluyla müdahalede bulunan Benjamin Tetteh sarı kart gördü.





65. dakikada, Jose Sosa, hızlı hücuma çıkan Kanga'ya yaptığı hareket sonrasında sarı kartı gördü.





67. dakikada, Topu rakip yarı alana taşıyan Nwakaeme'yi faulle durduran Travnik sarı kartı gördü.





68. dakikada, GOL! Kanga çok uzak mesafeden kaleyi yokladı ve topu ağlarla buluşturdu.





79. dakikada, Nwakaeme'nin pasında Sörloth sol ayağıyla sert vurdu ancak top üstten dışarı girdi.





84. dakikada, GOL! Kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahasında topla buluşan Ekuban dönerek voleyi vurdu ve farkı bire indirdi.





89. dakikada, GOL! Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sörloth sol ayağıyla çok sert vurdu ve skora dengeyi getirdi.





MAÇ BİLGİLERİ





SPARTA PRAG: 2 - TRABZONSPOR: 2





STAT: Generali Arena





HAKEMLER: José Luis Munuera Montero, Iñigo Prieto López, Alfonso Baena Espejo





SPARTA PRAG: Nita, Hanousek, Costa, Stetina, Sacek, Travnik (Dk. 87 Karlsson), Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic (Dk.90 Hancko), Tetteh (Dk. 79 L. Kozak)





TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel (Dk. 46 A.Sørloth), Joao Pereira, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Abdülkadir Ömür (Dk. 76 Avdijaj), Nwakaeme





GOLLER: Dk. 16 C.Nhamoinesu, Dk. 68 G. Kanga (Sparta Prag), Dk. 84 C. Ekuban, Dk. 89 A.Sørloth (Trabzonspor)





SARI KARTLAR: J. Obi Mikel, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Jose Sosa (Trabzonspor); F. Nita, B.Tetteh, M. Travnik (Sparta Prag)



