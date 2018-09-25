Samanyolu Haber /Eğitim / Liseye girişte sistem yine değişiyor /25 Eylül 2018 10:58

Liseye girişte sistem yine değişiyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un 15 Ekim’de açıklayacağı çalışmayla ilgili başlıklar netleşiyor

SHABER3.COM

Eğitimde kaliteyi artırmak iddiasıyla hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Ekim'de açıklayacağı vizyon belgesiyle ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıktı. NTV'nin haberine göre, vizyon belgesinde yer alacak başlıklardan biri de Liselere Geçiş Sistemi. Buna göre; liselere geçiş sistemi veya müfredat değişikliği öngörülmüyor. 

Onun yerine sınavda sorulan soruların ağırlıklarıyla ilgili olarak bir düzenleme yapılması planlanıyor. Ortaokuldan, liselere geçiş sınavında ezbere dayalı soruların ağırlığı azalacak. Öğrencilere öğrenmeye ve yoruma dayalı sorular yöneltilecek. Öğrencilere sayısal bölüm sorularında formül ağırlıklı sorular yer almayacak. Ezbere dayalı eğitimin önüne geçmek içinde, deney ve gözleme dayalı öğrenme desteklenecek. 


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