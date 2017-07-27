Meclis Başkanı hasbelkader Mercedes'i seçmiş!

ERDOĞAN ALMANYA İLE RESTLEŞİRKEN, TBMM BAŞKANI 5 MİLYONLUK MERCEDES MAKAM ARACI ALMIŞ





?CHP’li i Barış Yarkadaş, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın TBMM bütçesinden 5 milyon lira değerinde makam aracı aldırdığını ileri sürerek Kahraman’a “Şahsınıza makam aracı olarak kullanmak üzere Mercedes Benz Maybach S600 araç alındığı doğru mudur? Aracın fiyatının yaklaşık 5 milyon olduğu doğru mudur? Araç hangi bütçeden alınmıştır? Aracın ambulans özellikleri taşıyacak şekilde dekore edildiği doğru mudur? “diye sordu.







CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, Meclis’te düzenledği basın toplantısında Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın 5 milyon lira değerinde makam arabası aldığını iddia etti. Kahraman’ın arabasının bir ambulans gibi donatıldığını kaydeden Yarkadaş “İsmail Kahraman, Alman Mercedes Benz Maybach S 600 marka araç aldırdı. Arabanın içine, bir ambulansta olması gereken her şeyi koydurmuşlar. Kahraman, gezen bir hastaneyle dolaşacak. İşçilerin servisleri tasarruf tedbiriyle kaldırıldı. Taşeron işçiler, şimdi işe gidip gelmekte zorlanıyor. Meclis Başkanı ise Alman marka araçla caka satmaya hazırlanıyor. Sözleşmeyi iptal edin ve aracı geri verin. Halkın parasını çarçur etmeyin” diye konuştu.





Barış Yarkadaş, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yazılı olarak yanıtlaması için Meclis’e verdiği önergede şu soruları sordu:





“1-Şahsınızın kullanmakta olduğu makam aracı sayısı kaçtır? Bu araçların marka ve model bilgileri nedir?





2-Şahsınızın makam aracı olarak kullanmış olduğu Mercedes S 350 marka bir araç var mıdır? Varsa bu aracın 2017 yılındaki bakım – arıza – yakıt giderleri nedir? Bu araç soru önergesi tarihi itibariyle serviste midir? Bu araç servisteyken şahsınıza Başbakanlıktan Mercedes S600 marka zırhlı araç geçici olarak tahsis edilmiş midir?





3-Şahsınıza makam aracı olarak kullanmak üzere Mercedes Benz Maybach S600 araç alındığı doğru mudur? Aracın fiyatının yaklaşık 5 trilyon olduğu doğru mudur? Araç hangi bütçeden alınmıştır? Aracın ambulans özellikleri taşıyacak şekilde dekore edildiği doğru mudur?





4-Görevi biten TBMM başkanlarına koruma amaçlı verilen araçlar çerçevenizde şahsınıza Audi A8 Long zırhlı araç alınmış mıdır? Aracın fiyatının 1,5 milyon üzerinde olduğu doğru mudur? Bu aracı oğlunuzun makam aracı olarak kullandığı doğru mudur?”





TBMM’DEN JET AÇIKLAMA: ÖNCEKİ ARIZALANIYORDU, USULÜNE UYGUN KULLANIYORUZ





TBMM Başkanlığından gelen açıklama alınan aracın ne kadara mal olduğu açıklanmadı:





Açıklamada, şöyle denildi: “TBMM Başkanlığınca dört senedir kullanılmakta olan makam aracının sık sık ortaya çıkan arızaları nedeniyle, Başbakanlık tarafından bir başka araç, makamın kullanımı için tahsis edilmiştir. Yeni makam aracının hayali bir kullanım için donatıldığı ve bunun için yüksek meblağların harcandığı ifadeleri gerçek dışıdır. TBMM Başkanlığına tahsis edilen tüm araçlar yerinde ve usulüne uygun olarak kullanılmaktadır.





Ayrıca, taşeron işçilerin ve hizmetli kadrosunda çalışan personelin servislerinin kaldırılması beyanı da hayal ürünüdür. Mesnetsiz, çarpık, gerçek dışı ifadelerle toplumun yanlış düşüncelere sevk edilmesi elbette ki üzücüdür. Toplumun yanlış bilgilendirilmesine fırsat verilmemesi için bu açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur.”





DEVLET MAKAM ARAÇLARINI PEK SEVİYOR





Kamu kuruluşlarının talebi üzerine taşıt alımı yapan Devlet Malzeme Ofisi (DMO), 20157te 1 milyon 116 bin 500 liraya Mercedes S 600 L model zırhlı binek otomobil satın almıştı. O dönemde 2’si Cumhurbaşkanlığı’na, 20’si Başbakanlık’a olmak üzere 50 lüks makam aracı daha alınacağı ortaya çıkmıştı. Araç alımı, bakımı ve yakıtına yılda 3,3 milyar lira harcanırken en son 1 milyon 116 bin liraya Mercedes S 600 L model zırhlı otomobil alındı.





ZIRHLI ARAÇ ALIMINDA HARCAMA LİMİTİ VE SINIR YOK





Ayrıca güvenlik önlemleriyle donatılmış 50 zırhlı otomobil daha alınacağı kararlaştırılmıştı. Araçların 2’si Cumhurbaşkanlığı, 20’si Başbakanlık, 20’si Dışişleri Bakanlığı, 5’i İçişleri Bakanlığı, 2’si Danıştay, 1’i Milli Savunma Bakanlığı, 1’i de Ulaştırma Bakanlığı’nın kullanımına verileceği ileri sürülmüştü.k. Adalet Bakanlığı ise hibe kapsamında 4 zırhlı makam aracı alacak. Kamu kuruluşlarına alınacak araçlar için ödenebilecek üst sınır her yıl kanunla belirleniyor. Ancak zırhlı makam araçlarıyla ilgili herhangi bir fiyat sınırı yok. Saray’a alınacak zırhlı araçların cinsi ve fiyatı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, diğerlerininki Maliye tarafından belirleniyor.



