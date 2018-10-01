Samanyolu Haber /Dünya / Pakistanlı üst düzey yetkili, misafir Kuveytli delegenin cüzdanını çalarken yakalandı /01 Ekim 2018 13:51

Pakistanlı üst düzey yetkili, misafir Kuveytli delegenin cüzdanını çalarken yakalandı

Pakistanlı üst düzey yetkilinin, Kuveytli bir delegenin cüzdanını çalarken kaydedilen görüntüleri skandala yol açtı.

Pakistanlı üst düzey yetkili, misafir Kuveytli delegenin cüzdanını çalarken yakalandı

Pakistan'da üst düzey bir bürokratın, Kuveytli bir delegenin cüzdanını çalarken güvenlik kameralarınca görüntülendiği anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Videodaki kişinin kim olduğu tam olarak görülmezken Daily Pakistan gazetesi söz konusu kişinin yatırımlardan sorumlu bir dairedeki bürokratlardan Zarar Haydar Han olduğunu yazdı. Yerel basın, cüzdanın geri alındığını, suçlunun da gözaltına olduğunu aktardı.

Pakistanlı gazeteci ve basın danışmanı Ömer R. Kureyşi'ye göre Han'ın görevi, Pakistan'ın 22 kademeli kamu sektörünün 3. kademesine denk geliyor.

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Pakistanlı üst düzey yetkili, misafir Kuveytli delegenin cüzdanını çalarken yakalandı

Pakistanlı üst düzey yetkili, misafir Kuveytli delegenin cüzdanını çalarken yakalandı

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