Samanyolu Haber /Gündem / Selvi: Topla gelseler Kılıçdaroğlu'nu yıkamazlar /17 Nisan 2017 14:21

Selvi: Topla gelseler Kılıçdaroğlu'nu yıkamazlar

Havuz Medyası Hürriyet'in yazarlarından Abdülkadir Selvi, referandumdan çıkan sonuçlarla CHP'de liderlik tartışmasının sona erdiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarılı olduğunu söyledi.

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CNN Türk canlı yayınında referandum sonuçlarını değerlendiren AKP'ye yakın yazarlardan Abdülkadir Selvi, CHP'de Kılıçdaroğlu'nun istifasına yönelik çağrıların gerçekçi olmadığını ve alınan sonuçla Kılıçdaroğlu'nun liderliğinin pekiştiğini söyledi. 

Selvi, "Kılıçdaroğlu, partisinin yüzde 25 oy oranına rağmen yüzde 49'a liderlik yaptı. Bu sonuçtan sonra CHP'de istifa çağrıları ve liderlik tartışmaları gerçekçi değil" diye konuştu.

TOPLA GELSELER YIKAMAZLAR 

Abdülkadir Selvi, Hürriyet'teki bugünkü yazısında da "CHP’de ise bu sonuçlara göre değil parti içi muhalefet, tankla-topla gelseler Kılıçdaroğlu’nu yıkamazlar. HDP eş genel başkanlarının cezaevinde olması nedeniyle hayır cephesinin liderliğini Kılıçdaroğlu yaptı. Yüzde 25 oyu olan bir partinin genel başkanı olarak yüzde 49’luk bir sonuçta en büyük pay Kılıçdaroğlu’na ait." diye yazdı.
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