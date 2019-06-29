Ali Babacan'ın partisinin ismi ne olacak?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Ali Babacan’ın kuracağı yeni partinin isminin belli olduğunu iddia etti.





23 Haziran'da tekrar edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'ni Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 810 bin oy farkı ile kaybetmesinin ardından Abdullah Gül ve Ali Babacan ikilisinin parti kurma çalışmalarını hızlandırdı.





Habertürk yazarı Nagehan Alçı bugün yayımlanan makalesinde yer verdiği iddiaya göre Ali Babacan’ın kuracağı iddia edilen yeni partinin ismi "Özgürlük ve Hukuk Partisi" olacak.





Alçı'nın makalesindeki Babacan'ın kuracağı partiye dair bölüm şöyle:





BABACAN’IN PARTİSİNİN İSMİ NE OLACAK?





"Ali Babacan’ın yeni hareketiyle ilgili birçok kulis medyaya yansıdı ama bir konu hiç yansımadı. Partisinin ismi ne olacak?





Öğrendiğime göre bu hareketin ismi önce “Özgürlük ve Adalet Partisi” ya da “Özgürlük ve Refah Partisi” olarak konuşulmuş. Sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi ve Refah Partisi ile herhangi bir benzerlik olmasın istenmiş.





Ardından “Özgürlük ve Hukuk Partisi” ortaya atılmış. Babacan’ın siyasi felsefesine ve mevcut toplumsal taleplere en uygun isim olarak bu düşünülmüş.





Diğer yandan yeni parti isminin kısaltmasıyla da çarpıcı olması isteniyor. Dolayısıyla başka öneriler üzerinde de konuşuluyor. Ama şu an en kuvvetli ihtimal bu.





Peki Ali Babacan’ın Özgürlük ve Hukuk Partisi ne zaman kuruluyor? İlk başta Eylül olarak düşünülmüş ama şu an itibariyle Babacan çevresi Temmuz ayına işaret ediyor. Yani çok yakında.





Bu hareket, Türkiye’nin en önemli siyasi ihtiyacını özgürlüklerin ve hukuk devletinin sağlam biçimde inşa edilmesi olarak görüyor."