Ali Babacan'ın ekibinden ilk fotoğraf geldi

Haberde yeni partinin beşli komisyon aracılığı ile yönetileceği ve beşli komisyonun Abdullah Gül, Beşir Atalay, Fehmi Koru, Sadullah Ergin ve Haşim Kılıç’tan oluşacağı aktarılıyordu.







Beşli komisyon içerisinde yer alan bazı isimlerle Ali Babacan'ın da bulunduğu bir fotoğraf karesine yer veriliyor:.Babacan'ın liderliğinde kurulacağı belirtilen partinin kurmaylarının eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın vefat eden annesi Hanım Kılıç'ın cenazesinde bir araya geldiği belirtiliyor.





Yozgat’taki cenaze sonrasında bir lokantada düzenlenen buluşmada eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Sadullah Ergin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Lütfullah Kayalar gibi isimler yer aldı.





Yine habere göre Babacan’a yakın kaynaklar, söz konusu buluşmanın siyasi bir amacının olmadığı, Yozgat’ta düzenlenen cenaze sonrasında gerçekleştiğini paylaşıyor.





Fotoğrafta yer alan isimlerden TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliği davetini kabul etmişti.