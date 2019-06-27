Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan'da yabancıların şirketlere ortaklık sınırı kaldırıldı /27 Haziran 2019 09:01

Suudi Arabistan'da yabancıların şirketlere ortaklık sınırı kaldırıldı

Suudi Arabistan'daki limitet şirketlerde yabancı yatırımcılar için uygulanan yüzde 49'luk ortaklık sınırlaması kaldırıldı.

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Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Otoritesinden (CMA) yapılan açıklamada, şirket tarafından aksi belirtilmedikçe ülkede yatırım yapmak isteyen yabancıların diledikleri kadar hisseye sahip olabilecekleri belirtildi. 

Önceki düzenlemede Suudi Arabistan'da bir şirkette yabancıların toplam hisselerinin yüzde 49'u geçmemesi kuralı geçerliydi. Yeni kararla yabancı yatırımcılar için hisse sınırlaması kaldırılmış oldu. 

Suudi Arabistan'da 2015'te yapılan düzenlemeyle yabancı yatırımcıların doğrudan hisse senedi alabilmelerinin önü açılmıştı. 
Riyad yönetimi, bir süredir petrol bağımlılığını azaltarak ülkeye yatırım çekme amacıyla çeşitli adımlar atıyor. 
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