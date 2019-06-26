Saadet'li Belediye başkanı partiyi bıraktı

İstanbul seçim sonuçları Saadet Partisi'ni de etkiledi. Kendi adayları Necdet Gökçınar yerine seçmenin, tercihini İmamoğlu'ndan yana yapması partide huzursuzluğa yol açtı. 31 Mart'taki yerel seçimlerde Tuzluca Belediye Başkanlığına seçilen Saadet Partili Ahmet Sait Sadrettin Türkan, İstanbul seçimlerini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından partisini eleştirerek ayrıldığını açıkladı.







Saadet Partisi İstanbul adayı Necdet Gökçınar, 31 Mart seçimlerinde yüzde 1.21 ile 103.364 seçmenin oyunu almıştı. 23 Haziran seçimlerinde ise oyu yüzde 0.55'e gerileyen Gökçınar, 47. 829 seçmenin oyunu aldı.





İstanbul'un yanlış ellere teslim edildiğini ileri süren Türkan, "Tebrikler Saadet Partisi... Kazandırdınız. Cihat anlayışınız buysa, yarın sabah ilk işim mensubu olduğum, ne yapmaya çalıştığı belli olmayan, Aziz İstanbul'u yanlış ellere teslim eden bu siyasi organizasyondan yolumu ayırmaktır. Allah sizi bildiği gibi yapsın" diyerek istifasını açıkladı.





Ahmet Sait Sadrettin Türkan, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 28 oyla Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde belediye başkanlığını kazanmıştı.