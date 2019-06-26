Samanyolu Haber /Gündem / Saadet'li Belediye başkanı partiyi bıraktı /26 Haziran 2019 23:38

Saadet'li Belediye başkanı partiyi bıraktı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından Saadet Partili Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

İstanbul seçim sonuçları Saadet Partisi'ni de etkiledi. Kendi adayları Necdet Gökçınar yerine seçmenin, tercihini İmamoğlu'ndan yana yapması partide huzursuzluğa yol açtı. 31 Mart'taki yerel seçimlerde Tuzluca Belediye Başkanlığına seçilen Saadet Partili Ahmet Sait Sadrettin Türkan, İstanbul seçimlerini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından partisini eleştirerek ayrıldığını açıkladı.

Saadet Partisi İstanbul adayı Necdet Gökçınar, 31 Mart seçimlerinde yüzde 1.21 ile 103.364 seçmenin oyunu almıştı. 23 Haziran seçimlerinde ise oyu yüzde 0.55'e gerileyen Gökçınar, 47. 829 seçmenin oyunu aldı.

İstanbul'un yanlış ellere teslim edildiğini ileri süren Türkan, "Tebrikler Saadet Partisi... Kazandırdınız. Cihat anlayışınız buysa, yarın sabah ilk işim mensubu olduğum, ne yapmaya çalıştığı belli olmayan, Aziz İstanbul'u yanlış ellere teslim eden bu siyasi organizasyondan yolumu ayırmaktır. Allah sizi bildiği gibi yapsın" diyerek istifasını açıkladı.

Ahmet Sait Sadrettin Türkan, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 28 oyla Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde belediye başkanlığını kazanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saadet'li Belediye başkanı partiyi bıraktı Sonraki Haber >>

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

Ver mehteri....

Ver mehteri....

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:44:48