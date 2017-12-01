Samanyolu Haber /Gündem / NYT: Erdoğan'ın adı ilk kez geçti /01 Aralık 2017 10:13

NYT: Erdoğan'ın adı ilk kez geçti

The New York Times, Zarrab'ın ifadesinde "Erdoğan'ın da izni olduğunu" söylediğini belirtmesi üzerine, ABD'de görülen bir davada Erdoğan'ın isminin ilk kez geçtiğine dikkat çeken bir haber yayınladı.

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"O günden bu yana Erdoğan Amerika'da süren incelemeyi kınıyor ve konuyu sürekli olarak Amerikalı yetkililerle görüşmelerinde dile getiriyordu" denilen haberde, Zarrab'ın duruşmadaki bu ifadelerinden hemen önce, Erdoğan'ın "Biz ambargoyu delmedik" açıklaması yaptığına dikkat çekildi.

Haberde, "Zarrab'ın Erdoğan'la ilgili itirafları oldukça kısaydı. Zarrab, Erdoğan'ın Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın plana dahil olmasına izin vermiş olduğunu kendisine dönemin ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'ın haber verdiğini söyledi" ifadeleri yer aldı.

New York Times'ın haberinde, Türkiye'de ana akım medyanın davaya karşı hükümetle aynı çizgide yer aldığı ve soruşturmanın Türkiye'ye yönelik bir komplo olduğunu savunduğu belirtildi.

Haberin devamında, sosyal medyaya ilişkin de ifadelere yer verilerek "Ana akım medya en çok ses getirmesi gereken iddiayı, Erdoğan'ın da planda yer aldığı ifadelerini yayınlamadı. Türklerin çoğuysa davayı sosyal medyadan takip etti. Ancak sosyal medya kullanıcıları Zarrab, Cumhurbaşkanı'nın ismini geçirdikten sonra sessizliğe büründü. Bir Türk Twitter kullanıcısı duyduklarını yazmaya cesaret edemediğini yazdı - ve sonra o tweet'i de sildi" denildi.

Duruşmadan izlenimlerin de aktarıldığı haberde Zarrab'ın kıyafetleri ve nazik tavırlarına da dikkat çekiliyor
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