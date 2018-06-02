Ali Ağaoğlu iflas mı etti? Açıklama geldi

Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Maslak 1453 projesinde tapu teslimlerini yapmadığı ileri sürülüyordu. İddiaların ardından ise şirketten açıklama geldi.







Şirketin mali durumuna dair herhangi bir sıkıntı bulunmadığını belirten bir yetkili, iddiaları yalanladı.





Cumhuriyet gazetesinden Emre Deveci’ye konuşan bir şirket yetkilisi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta bir kullanıcının Maslak 1453 projesinde tapu teslimlerinin yapılmadığı yönünde doğru olmayan bir paylaşımı üzerine söz konusu dedikodunun yayıldığını söyledi.





Tapu teslimlerinde bir sorun olmadığını ifade eden yetkili, söz konusu paylaşımı yapan kişinin de paylaşımı kaldırdığını dile getirdi. Yetkili, şirketin mali durumuna ilişkin de bir sorun olmadığını belirtti.