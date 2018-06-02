Tanıkların anlatımıyla karakolda yapılan işkenceler...

Ahvalnews.com'dan Emre Kural Türkiye'de OHAL şartlarında karakollarda gerçekleşen işkence ve zorla ifade imzalatma gibi suçlara dair önemli tanıklıkların da yer aldığı dosya haber yayınladı.









“Zonguldak’tan gelen bir ekip beni alarak Ilıksu Mevkii'nde dağ yoluna saptı. Beni dağa çıkardılar. Ellerim kelepçeli olduğu halde tişörtü arkadan kafama geçirdiler. Gözlerimi kapayıp işkence yaptılar. İşkenceden kastım yüzüme yumrukla vurdular. Bu şahıslardan ikisinin isimleri Emin ve Hasan idi. Diğerlerinin isimlerini bilmiyorum. Emin isimli şahıs beni biraz sonra öldüreceğini ve hainler mezarlığına gömüleceğimi söyledi. Bunlar yetmiyormuş gibi Hasan isimli şahıs beni eşimle tehdit etti.







Dediklerini kabul etmezsem, aynı işkenceyi eşime de uygulayacaklarını söylediler. Ben beynimden vurulmuşa döndüm. Gerisini hatırlamıyorum. Şuurum kaybolmuştu. Kendime geldiğimde Bülent Ecevit Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bir odasında ellerimden çift kelepçe ile bir sedyeye bağlı olarak uyandım. Vücudumda elktrotlar ve iğne izleri vardı. Vücudumda çok yoğun ağrılar hissediyordum... Daha sonra cezaevindeyken hastanedeki bu tedavime ilişkin kayıtları istememe rağmen bu bilgiler bana verilmedi.”

(Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma tutanağı. Sanık: T.A.)





23 Temmuz 2016 günü yayınlanan 667 sayılı KHK'nın 9. maddesi, OHAL döneminde OHAL kapsamanda görev yapan kamu personelinin; hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunun bulunmadığı ibaresini taşıyor.





Trabzon Cumhuriyet Savcısı Eşref Aktaş, eşi ve çocuklarının önünde işkence gördüğünü iddia eden gazete dağıtıcısı A.B.'nin başvurusuna verdiği takipsizlik kararı ile, 667 sayılı KHK'nın 9. maddesini işkence suçları için de uygulayan ilk isim oldu.





Ardından, yargıda bu karar emsal haline geldi, ve 15 Temmuz sonrası yapılan işkence başvuruları hakkında peş peşe takipsizlik kararları çıkmaya başladı.





Nusaybin Kuruköy'de Kürt köylülere yapılan toplu işkence, Muğla’da 7 Kürt'ün darp edilerek çıplak halde asfalta yatırıldığı fotoğrafların servis edilmesi ardından kolluk kuvvetlerine yargı zırhı getirilmesiyle patlak veren örnekler.





Olağanüstü Hal'le birlikte Türkiye'de işkencenin yaygınlaşmasının en önemli nedeni kamu personeline getirilen bu koruma. Diğer neden ise işkencenin kayıt altına alınmaması.







