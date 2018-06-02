Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Erdoğan 'bedelli olabilir' dedi /02 Haziran 2018 12:08

Şimdi de Erdoğan 'bedelli olabilir' dedi

Daha bir ay önce “Bedelli askerlik gündemimizde yok' diyen Erdoğan, şimdi ise “Seçimden sonra oturur, konuşuruz” dedi.

Erdoğan'dan bedelli askerlikte U dönüşü

Bedelli askerlikte sürekli fikir değiştiren AKP'de henüz bir ay önce 'bedelli askerlik olabilir' diyen Başbakan Binali Yıldırım'ı yalanlama yarışı yaşanmış, Erdoğan da “bedelli askerlik gündemimizde yok” demişti.

Ancak bu konudaki tartışmalar seçim sürecinde bitmek bilmiyor. 

Yaklaşık 750 bin kişiyi etkilemesi beklenen bedelli askerlik kararı özellikle umudu sıcak tutma ve bu kalabalıktan oy devşirme şeklinde cereyen ederken Erdoğan son sözlerinin üzerinden bir ay geçmeden kendini yalanladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV-Star TV canlı yayınında Nazlı Çelik'in 'bedelli askerlik' sorusuna yanıt verdi. Daha önceki kendi açıklamasının tersine "Seçimden sonra Genelkurmay, Milli Savunma oturup konuşacağız. Eğer ‘gerekli diyorlarsa’ karşı çıkmayız" dedi.
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