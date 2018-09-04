Samanyolu Haber /Ekonomi / Albayrak Londra’da ‘borç arıyor’: Bakanlar ve finans kuruluşlarıyla görüştü /04 Eylül 2018 16:56

Albayrak Londra’da ‘borç arıyor’: Bakanlar ve finans kuruluşlarıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Britanya’nın başkenti Londra’daki finans kuruluşlarının 11 üst düzey ismiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

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Albayrak’ın ziyareti, dün Reuters’e, ABD ve Avrupa’nın Türkiye’nin borçlanma piyasaları ve ABD’nin de halen stratejik ortak olduğunu söylemesinin ardından geldi.


 Britanya Maliye Bakanı Philip Hammond ve Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile birebir ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştiren Albayrak, büyük finans kuruluşlarından 11’inin başkan ve üst düzey temsilcileri ayrı ayrı bir araya geldi.

Albayrak’ın, toplamda 15 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı yöneten firmaların başkan ve yöneticilerine, stratejik plan çerçevesi içerisinde ortaya konacak politikaları ayrıntılı biçimde anlattığı öğrenildi.

Londra, kredi veren önde gelen kuruluşların merkezi konumunda.


Bloomberg ajansı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Londra’da yatırımcılarla görüşmesinde Merkez Bankası’nın bağımsızlığına verdiği desteğin altını çizdiğini aktardı.

Bloomberg’in ismini gizli tutan bir yatırımcıya dayandırdığı haberinde Albayrak’ın Türk büyükelçiliği rezidansında 11 yatırımcıyla bir araya geldiği yazıldı.

Görüşmelerinde Albayrak’ın mali politikanın geleceği konusunda Merkez Bankası yorumlarının ötesinde bir yorum yapmaktan kaçındığı da aktarıldı.
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