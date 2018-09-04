Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye için büyüme tahminini düşüren Fitch, 4 riske dikkat çekti /04 Eylül 2018 16:46

Türkiye için büyüme tahminini düşüren Fitch, 4 riske dikkat çekti

Fitch, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini 2018 için yüzde 3.8, 2019 için yüzde 1.9 ve 2020 için yüzde 3.9 olarak güncelledi. Fitch ayrıca ülke ekonomisi için temel 4 riske dikkat çekti.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'yle ilgili yeni bir rapor yayımladı.

Derecelendirme kuruluşu, Türk Lirası'ndaki keskin değer kaybının etkisiyle Türkiye ekonomisinin, düşük büyüme ve cari işlemler açığının daralması ile karşılaşacağı ve yeniden dengelenmeye zorlanacağını belirtti.
Fitch, 2018-2020 için ise Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü ve ciddi ve yaygın aşağı yönlü riskler beklediklerini vurguladı.

Dünya'nın aktardığı habere göre, Fitch bugün yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin bu yıl GSYH büyümesinin yüzde 3.8 ve 2019 için yüzde 1.9 olmasını beklediklerini ifade etti. Fitch, 2020'de yüzde 3.9 ile Türkiye ekonomisinin biraz toparlanmasını beklediklerinin belirterek ancak trendin altında kalmaya devam edeceğine işaret etti.

FITCH'E GÖRE 4 RİSK

Firth, değerlendirmesinde 'kayda değer' belirsizliklere de değindi. Fitch'e göre temel senaryoda riskler; yanlış siyasi adımlar, özel sektörün mali stresinin yükselmesi, jeopolitik gerginlikler ve olası sermaye çıkışları.
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