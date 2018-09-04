Macron'a İitifa ve anket şoku

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından, yeni çalışma yılının başlaması dolayısıyla yapılan son anketler, Macron'a verilen desteğin bir ayda 10 puan birden düşerek yüzde 31'e gerilediğini ortaya koydu. Macron, bu rakamlarla 15 ay sonunda 'en az sevilen cumhurbaşkanı' rekoruna ulaştı. Aynı gün, Çevre Bakanı Nicolas Hulot'nun ardından ünlü eskrim şampiyonu Spor Bakanı Laura Flessel'in de istifa etmesi, Macron'a çifte şok yaşattı.

Ifop-Fudicial tarafından yapılan ankette, katılımcıların yalnızca yüzde 31'i Macron'un politikalarını desteklediğini dile getirdi. İktidara geldiği ilk gün aynı araştırma şirketi tarafından popülaritesi yüzde 66 oranında belirlenen Macron, 15 ayda 35 puan birden geriledi. Macron ilk kez, tüm zamanların en az sevilen cumhurbaşkanı ünvanına sahip selefi François Hollande'ın da gerisine düştü. Aynı dönemde François Hollande'a verilen destek yüzde 32 idi.





TNS-Sofres araştırma şirketinin yaptığı bir başka anket ise, Macron'un popülaritesinin yüzde 33 oranında olduğunu açıkladı. Macron'a destek veren meslek dilimlerine gelince, yüksek seviyedeki memurlar ile serbest meslek sahiplerinin desteği yüzde 25, emeklilerin yüzde 5, sol seçmenin yüzde 14, sağ seçmenin yüzde 16 oranında düşüş gösterdi.





Emmanuel Macron'a yalnızca kendi seçmeni tümüyle destek vermeye devam etti. Macron'a tek olumlu destek ise dış politika alanında geldi. Ankete katılanların yüzde 54'ü Elysee Sarayı'nın yürüttüğü diplomasiyi desteklediğini bildirdi.





"Her zaman kolay değil" itirafı





Cumhurbaşkanının anketlerdeki düşüşünü değerlendiren Le Figaro gazetesi, Macron'un otoriter yönetimini eleştiren muhalefetin ona taktığı 'Jüpiter cumhurbaşkanı' ismine atıfta bulunarak, "Tanrı jüpiter sonunda sıradan insanların arasına döndü" ifadesini kullandı.





Macron ise yaşadığı güçlükleri, okulların açılması nedeniyle Laval kentinde bir araya geldiği öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin 'Cumhurbaşkanı olmak nasıl?" sorusu üzerine, Macron "Cumhurbaşkanı olmak zor. Bazı günler kolay ama bazı günler hiç de o kadar kolay değil" sözleriyle dile getirdi.





Skandal ardına skandal





Yakın korumasının 1 Mayıs'ta göstericileri dövdüğü videonun ortaya çıkmasının ardından skandalın devlet skandalına dönüşmesi Macron'a zorlu bir yaz yaşattı. Elysee Genel Sekreteri Alexis Kohler ve Kültür Bakanı François Nyssen hakkındaki yolsuzluk iddialarının üzerine, ülkede vergi sistemini değiştirmek isterken, Macron'un 'reformdan emin olmadığı' açıklamasının eklenmesi büyük polemik başlattı.





Ağustos ayı sonunda kabinenin en ünlü ve sevilen üyesi Çevre Bakanı Nicolas Hulot, "Lobiler hükümet üzerinde çok etkili. Adım atamıyorum. Artık kendimi kandırmak istemiyorum. Ve istifamın bu alanda daha fazla bilinçlenme sağlamasını diliyorum" diyerek Başbakan'a bile haber vermeden istifa etti. Tam Hulot'nun yerine yeni kabine belirlenmesine bir kaç saat kala, bu sabah da kabinenin yine ünlü isimlerinden, dünya eskrim şampiyonu Spor Bakanı Laura Flessel "kişisel nedenlerle" istifa ettiğini açıkladı.





Krizin daha fazla büyümemesi için hızlı davranan Macron, çevreci politikaci Meclis Başkanı Fronçois de Rugy'yi Çevre Bakanlığı'na, yüzme şampiyonu eski sporcu Roxana Maracineau'yu da Spor Bakanlığına atadı.





Fransızlar hakkında yurt dışındaki gezilerde "tembeller", "değişime direnen Galyalılar" gibi ifadeler kullanması da halk içinde güven kaybetmesine yol açtı. Bütün bu gelişmeler anketlerde Macron'a 1 ayda 10 puan birden kaybettirdi.