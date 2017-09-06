Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'in partisi isim mi değiştiriyor? /06 Eylül 2017 09:18

Akşener'in partisi isim mi değiştiriyor?

Meral Akşener liderliğindeki yeni parti hazırlıkları devam ederken, Akşener'in ekibine katılan Koray Aydın, partinin adının Merkez Demokrat Parti olacağını dile getirmişti. Akşener ekibinin bu isimden vazgeçtiği öğrenildi.

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Akşener'in parti sürecine katılan isimlerden Koray Aydın, partinin adının Merkez Demokrat Parti olacağını söylemişti.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Partinin adı MDP değil" başlıklı bir yazı kaleme alırken, "Baştan belirteyim, Meral Akşener’in kuruluş çalışmasını yaptığı partinin adı, Merkez Demokrat Parti olmayacak... Ya da bu kelimelerin yer değiştirilmiş hali de kullanılmayacak" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya'nın yazısından bir bölüm şöyle:

MDP veya DMP adından vazgeçilmesinin bazı nedenleri var.
“Her şeyiyle taze olsun” kararlılığı nedenlerden biri...
Ayrıca geçmişte Turgut Sunalp’in kurduğu MDP’yi çağrıştıracak olması da bir başka gerekçe.
3 isim üzerinde çalışmalara ağırlık verilmiş; birilerinin önceden aynı isimle başvurmaması için sır gibi saklanıyor.
***
Akşener’in parti kuruluşu için öngördüğü tarih ekim başı; en geç 29 Ekim...
...
SPY’de bir değişiklik olmazsa haziran öncesi yapılacak bir seçime yeni partinin katılma şansı bulunmuyor.
Bu ihtimal göz önüne alınarak örgütlenmesini tamamlayıp seçime katılma hakkı elde etmiş 3 parti yedekte tutuluyor.
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