Samanyolu Haber /Gündem / TMSF'nin sitesinden duyuruldu! /06 Eylül 2017 09:20

TMSF'nin sitesinden duyuruldu!

KHK ile kapatıldıktan sonra TMSF'ye devredilen radyo, televizyon ve gazetelerin demirbaş ve lisansları ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

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TMSF, KHK ile kapatılan medya kuruluşlarının mallarını satışa çıkardı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen İMC TV, TV 10, Jiyan TV, Azadi TV, Radyo Nur, Meydan, Yarına Bakış, Yeni Hayat, Kocaeli Manşet ve Demokrat Gebze Gazetesi ile Dost Ajans'ın demirbaş ve lisanslarının ihale yoluyla satışa sunulacağı belirtildi.

TMSF'nin internet sayfasında yapılan açıklamada, 5 Eylül ile 10 Ekim tarihleri arasında televizyon ve gazetelerin demirbaş ve lisanlarının ihale yoluyla satışa çıkarılacağı belirtildi. 

İMC TV ve TV 10, KHK'lerden doğan mağduriyetleri gidermek iddiasıyla kurulan OHAL Komisyonu'na da internetten yapılan başvuru formunda isimleri yer almadığı için başvuruda bulunamamıştı.
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