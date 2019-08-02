Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'in gülüşüne MHP cevabı: Atılan tweet değil fettan bir kahkahadır /02 Ağustos 2019 16:09

Akşener'in gülüşüne MHP cevabı: Atılan tweet değil fettan bir kahkahadır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partililere çağrısına ilişkin, "Bu tarihi davete icabet; aynı ölçüde tarihi, vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur. Buna kulak asmayanları tarih de millet de siyaset de yargılayacaktır" ifadesini kullandı. Yalçın, Akşener'in Bahçeli'ye cevabını da eleştirdi.

Akşener'den MHP'ye kahkahalı cevap

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli'nin çağrısının İYİ Parti saflarında yer alan ancak gönülleri ve fikirleriyle MHP'den kopmamaya direnen kişilere olduğunu öne sürdü. Yalçın, şu değerlendirmeleri yaptı: "Ne var ki ayrılık ve kopuştan sorumlu olan yetki sahipleri, söz konusu çağrının muhataplarından önce alelacele olumsuz cevaplar vererek selin önünü tıkama telaşına girmişler; parti içinde adeta vicdanları daha başından boğmaya ve Devlet Bahçeli’nin haklı davetine sağduyu ile mukabele edecekleri susturmaya çalışmışlardır.

Yalçın, Bahçeli'nin tam zamanında çağrıda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "İp müdiresinin attığı cevabi tweet, her şeyi ortaya sermektedir. Aslında atılan tweet değil fettan bir kahkahadır. İP müdiresinin bu alabildiğine gayriciddi tavrı; İP’in demokratik platformda bir yer edinmek, bir konum sahibi olmak gibi derdinin olmadığını gözler önüne sermektedir."

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