Samanyolu Haber /Politika / Kurultay öncesi İyi Parti mensuplarına "birleşme" çağrısı /01 Ağustos 2019 21:56

Kurultay öncesi İyi Parti mensuplarına "birleşme" çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli olağanüstü kurultay öncesinde İyi Parti'ye ortak karar alıp MHP’ye dönmeleri çağrısı yaptı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Kurultayı öncesinde “fiziken orada, fikren aramızda bulunan” dediği İyi Parti mensuplarına MHP’ye dönüş çağrısı yaptı.

Bahçeli yaptığı açıklamada “3-4 Ağustos 2019 tarihinde İyi Parti’nin 4'üncü Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir.” dedi.

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Bahçeli sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

“CHP ve HDP ile ittifak hiçbir vicdan sahibi ülküdaşımın kabullenemeyeceği bir gaflet olarak hafızalara kazınmıştır. Bir inat ve öfke uğruna aklı çelinen, makam ve mevki vaatleriyle davasından koparılan kardeşlerimin hüsranları şahsımı her zaman kaygılandırmış ve düşündürmüştür.

Her ne yaşandıysa geride kalmış, herkes için ders niteliğinde olmuştur. Hadiseleri film şeridi gibi gözümüzün önüne getirdiğimizde bundan hiçbir şahsiyet ve karakter sahibi dava arkadaşımın memnuniyet duymayacağı açıktır, bu kapsamdaki kanaatim de çok güçlüdür."

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