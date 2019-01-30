Akşener'den 'beka' kararı: HDP kazanmasın diye Iğdır'dan aday göstermiyoruz

Sözkonusu kent Iğdır. Açıklama ise bizzat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Iğdır'da aday göstermeyeceklerini açıklayan Akşener, aday göstermeme nedenlerini ise, "HDP'nin kazanamaması için" sözleriyle açıkladı.







Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Meral Akşener, şöyle dedi:





"Bizim aday çıkarmamız durumunda belediyenin HDP'li olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Madem Iğdır'da HDP ile yarışacak bu sistem, biz Iğdır'da aday çıkarmayacağız. Bu yüzden AKP veya MHP'li bir belediye başkanının olmasında sakınca görmüyoruz."





2014 yerel seçimlerinde HDP, 18 bin 168 oyla Iğdır’da birinci parti olurken, MHP 17 bin 442 oyla ikinci, AKP ise 4 bin 490 oyla üçüncü parti olmuştu.