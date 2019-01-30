Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomik güven endeksi Ocak'ta düştü /30 Ocak 2019 19:35

Ekonomik güven endeksi Ocak'ta düştü

Ekonomik güven endeksi ocak ayında yüzde 4,2 düşüşle 78,5 değerine geriledi

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ekonomik güven endeksi 2018 Aralık ayında 81,9 iken, 2019 Ocak ayında yüzde 4,2 oranında azalışla 78,5 oldu.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki gerilemeden kaynaklandı.

Söz konusu ayda, tüketici güven endeksi 58,2 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 95,4 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 78,3 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 92,5 değerine geriledi. İnşaat sektörü güven endeksi ise 56,7 değerine yükseldi.

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