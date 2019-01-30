Samanyolu Haber /Dünya / AB Komisyonu Başkanı: İngiltere ile anlaşmasız ayrılık riski arttı /30 Ocak 2019 20:34

AB Komisyonu Başkanı: İngiltere ile anlaşmasız ayrılık riski arttı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "İngiliz parlamentosundaki oylama anlaşmasız ayrılık riskini artırmıştır" dedi.

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Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'ndaki Brexit oturumunda konuşan Juncker, İngiltere'nin birlikten ayrılma kararını "kötü bir karar" olarak nitelendirerek, ayrılık tarihine 60 gün kaldığını anımsattı.

İngiltere Başbakanı Theresa May ve AB arasında varılan ayrılık anlaşması ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonun uzun müzakereler sonucunda varıldığını aktaran Juncker, "Bu anlaşma varılabilecek en iyi ve tek anlaşma" diye konuştu.

Juncker, İngiliz parlamentosundaki oylamaların Brexit anlaşmasının müzakereye açık olmadığı gerçeğini değiştirmeyeceğini ifade etti.

Tartışma yaratan tedbir maddesinin bir güvence olduğunu, AB'nin bunu gerekli olmadığı müddetçe kullanmak da istemediğini dile getiren Juncker, tedbir maddesinin keyfi şekilde iptal edilmesi durumunun ise güvensizlik yaratacağını söyledi.

Juncker, İrlanda sınırının AB sınırı olduğunun altını çizerek, birliğin her zaman İrlanda'nın yanında olacağını belirtti.

'ANLAŞMASIZ AYRILIK RİSKİ ARTTI'

İngiliz parlamentosunun hala ne istediğini tam olarak ifade etmediğini vurgulayan Juncker, Başbakan May ile yakın irtibatta olmaya devam edeceğini, bu çerçevede AB'nin tutumunu da net bir şekilde aktaracağını dile getirdi.

Juncker, "İngiliz parlamentosundaki oylama anlaşmasız ayrılık riskini artırmıştır." diyerek, AB'nin "sakin ve dayanışma" içinde bu durum için gerekli tüm hazırlıkları hızlandırmaya başladığını ifade etti.

AB'nin anlaşmalı ayrılık taraftarı olduğunu da kaydeden Juncker, bunu gerçekleştirmek için "gece gündüz çalışmaya" devam edeceklerini aktardı.

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