Akşener: Senegal'de dayanamadı nihayet bize çemkirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, TBMM CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Muharrem Erkek'ten oluşan CHP Heyeti İyi Parti Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü.





Partisinin Adana il kongresinde konuşan Akşener, "Biz 40 kişiyiz. Onun için birbirimizi tanırız. 2001'de AK Parti'nin kuruluşunu da biliyorum. Şimdi İYİ Parti'nin kuruluşunu sizin emrinizle gerçekleştirdik. Biz gizli saklı hiç kimseyle görüşmedik. Biz gizli saklı ne uluslararası ne Türkiye içinde, herhangi bir güç odağıyla görüşüp el sıkışmadık. Onun için İYİ Parti bugün Türkiye'nin dengelerini değiştirmiştir. Onun için kendini yıkılmaz armada görenlerin siyasi parti arayıp ittifak çabalarına sebep olmuştur. Gençler diyor ki sosyal medyada, ‘Siz hepiniz, ben tek" ifadelerini kullandı.





'AK PARTİ, MHP VE BBP'NİN İTTİFAKINA İTİRAZIMIZ OLAMAZ'





AK Parti, MHP ve BBP'nin ittifakına bir itirazları olmadığını söyleyen Akşener, şöyle devam etti:



"Siyasi partiler kendilerini güçsüz görürler, bir başka siyasi partiden korkar ve yandaş ararlar, el sıkışıp alanlar oluştururlar; biz buna saygılıyız. Yani AK Parti, MHP ve BBP'nin ittifakına bir itirazımız, saygısızlığımız olamaz. Elbette hür düşüncenin sonucu, elbette bir ittifak yapabilirler ama Senagal'de dayanamadı, nihayet o da bize çemkirdi. Bir taraf çemkirmekle diğer taraf iftirayla görevli, böyle bir sistemle gidiliyor. Dolayısıyla bu ittifakı kuranların bulundukları yerden bize, arkadaşlarımıza hakaret etmelerini kabul etmemiz mümkün değildir. Buradan ilan ediyorum: Tek bir İYİ Partili'nin saçının teline dokunanın elini kırarım."





'YSK'YI ANASINDAN DOĞDUĞUNA PİŞMAN ETMEZSEM MERAL DEĞİLİM'





CHP Genel Başkan yardımcılarının kendilerini ziyaret ettiğini belirten Akşener, ittifakla ilgili şunları söyledi:



"Sandık güvenliğini konuştuk ve bu güvenlik noktasında hassasiyetle durulmasını konuştuk. Yani ittifak konuşmadık. CHP de kendi adayını, İYİ Parti de kendi adayını çıkaracak. Orada bir sorun yok. İttifak yok. Ama bu sandıkların, bu oy hırsızlarının elinde sandıkları heder etmemek üzere fikirlerimizi paylaştık. Bu sandığa el uzatmaya kalkışsınlar da görüşürüz. İYİ Partililer şu anda sandıklar için eğitiliyor. Ankara, Bursa, Adana ve büyük şehirlerden başlayarak bu eğitimleri vermeye başladılar. Şimdi bizim müşahitlerimize tehdit yapsınlar da görelim, o sandıklara el uzatsınlar da görelim. Aynı zamanda YSK, 16 Nisan'daki benzeri davranışı göstersin de görelim. Anasından doğduğuna pişman etmezsem Meral değilim. Açık net söylüyorum: Kendi hakkını savunamayan, milletin hakkını savunamaz. Onun için sandığa sahip çıkacağız. 1946'ları özlemiş olan bu arkadaşa da haddini bildireceğiz."