Yeşiller'in eski Danışmanı Yurttagül: Cemaat yok, peki niye Türkiye düzelmiyor?

Ülkede yürütülen operasyonlara, gözaltılara, hukuksuzluklara Hizmet Hareketi’nin bahane gösterilmesine değinen Ali Yurttagül, ”Türkiye’de hiçbir şey iyi gitmiyor. Ülkede yaşanan krizin Cemaat-AKP kavgasına bağlanması çok basit bir yaklaşım. Şu anda Cemaat devre dışı. Öyle değil mi? Ama kriz gittikçe büyüyor. Bunu görmek lazım.” dedi.





Erkam Tufan’ın Zaman Gazetesi’nde yazdığınıza pişman mısınız sorusuna ise Yurttagül, şu karşılığı verdi: ”Zaman Gazetesi, laik, çevreci kimliğimle bana muhafazakar kitlelere seslenme imkânı verdi. Bu benim için çok büyük bir kazançtı. Zaman Gazetesi’nde yazdığım için pişman değilim, hiç pişman olmadım. Bugün tekrar yazma imkânı olsa yine yazarım. Çünkü Zaman Gazetesi, çok ciddi ve kaliteli bir gazeteydi.”



Kapanmadan önce Zaman Gazetesi'nde köşe yazısı yazan Avrupalı siyasetçi Ali Yurttagül hakkında 15 Temmuz'dan sonra gözaltı kararı çıkarılmıştı.