Samanyolu Haber /Spor / 'Teknik adamlığı bırakacağım yoksa kafayı yiyeceğim' dedi sonra da yalanladı /03 Mart 2018 16:44

'Teknik adamlığı bırakacağım yoksa kafayı yiyeceğim' dedi sonra da yalanladı

33 yıllık kariyerinde 28 takım çalıştıran ve en son Giresunspor macerası 3 hafta süren Yılmaz Vural, teknik direktörlüğü bırakacağını söyledi sonra da bu açıklamayı yalanladı

SHABER3.COM

Son olarak Giresunspor'da görev alan ve Karadeniz ekibindeki macerası kısa süren Vural, yorgun hissettiğini ve artık teknik direktörlük yapmayacağını açıklamış ve Posta gazetesine şunları söylemişti:
"Adım Yılmaz ama artık yıldım, teknik adamlık hayatımı noktalamaya karar verdim. Ya kafayı yiyeceğim ya da kalp krizinden zank diye gideceğim. En iyisi başka bir işte uğraş veririm" 

Vural daha sonra bu sözleri yalanlayarak 'bırakmadım' dedi.

NTV'nin haberine göre, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Vural, "Ben antrenörlüğü niye bırakayım, nereden çıktı bu haberler. Mesleği bıraktığım falan yok. Çıkan haberler, aslı astarı olmayan haberler. Allah bana ömür verdiği sürece ben bu işi yapmaya devam edeceğim. Zamanında bazı açıklamalar yaptım, bu meslekten soğuduğuma yönelik. Ancak bu söylem, benim mesleği bıraktığım anlamına gelmez. Ben yıllardır futbolun içinde olan birisiyim. Her zaman her takımı çalıştıracak potansiyele sahibim. Bunun böyle bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Teknik adamlığı bırakacağım yoksa kafayı yiyeceğim'... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:58:05