'Teknik adamlığı bırakacağım yoksa kafayı yiyeceğim' dedi sonra da yalanladı

Son olarak Giresunspor'da görev alan ve Karadeniz ekibindeki macerası kısa süren Vural, yorgun hissettiğini ve artık teknik direktörlük yapmayacağını açıklamış ve Posta gazetesine şunları söylemişti:
"Adım Yılmaz ama artık yıldım, teknik adamlık hayatımı noktalamaya karar verdim. Ya kafayı yiyeceğim ya da kalp krizinden zank diye gideceğim. En iyisi başka bir işte uğraş veririm"
Vural daha sonra bu sözleri yalanlayarak 'bırakmadım' dedi.
NTV'nin haberine göre, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Vural, "Ben antrenörlüğü niye bırakayım, nereden çıktı bu haberler. Mesleği bıraktığım falan yok. Çıkan haberler, aslı astarı olmayan haberler. Allah bana ömür verdiği sürece ben bu işi yapmaya devam edeceğim. Zamanında bazı açıklamalar yaptım, bu meslekten soğuduğuma yönelik. Ancak bu söylem, benim mesleği bıraktığım anlamına gelmez. Ben yıllardır futbolun içinde olan birisiyim. Her zaman her takımı çalıştıracak potansiyele sahibim. Bunun böyle bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.