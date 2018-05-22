Samanyolu Haber /Gündem / Akşener: Bir kanal mitingimi 10 saniye yayınladı, çalışanlar işten atıldı! /22 Mayıs 2018 08:44

Akşener: Bir kanal mitingimi 10 saniye yayınladı, çalışanlar işten atıldı!

İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Bir kanalda bizim mitingimiz 10 saniye gösterildi. Mitingi 10 saniye gösteren kişiler işten atıldı. Ayıptır" dedi.

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Akşener, katıldığı bir TV programında seçim vaatlerini anlattı. Akşener eğitimle ilgili olarak, “Okullar, iyi okullar kötü okullar olarak ayrıldı. Eğitim sistemini, gencin mezun olduktan sonra iş bulabileceği bir şekle getireceğiz” açıklamasını yaptı.

Akşener medya özgürlüğüyle ilgili bir soruya, "1994-1999 arasında büyük bir karartma yaşamıştık şimdi de yaşıyoruz. Sermaye sahipleri korkuyorlar, ismini vermeyeceğim bir kanalda bizim mitingimiz 10 saniye gösterildi. Mitingi 10 saniye gösteren kişiler işten atıldı. Ayıptır" cevabını verdi.


Uyuşturucuyla mücadele

Meral Akşener, “Anneler beni yoldan çevirip ‘oğlum bonzai yüzünden süngere döndü sen eski içişleri bakanısın bir çözüm bul’ diyor. Eğer devlet gerekli önlemleri alırsa o çocuklar uyuşturucuya erişemez” dedi.


“Fındık fıstık parasını vatandaşa dağıtacağız"

 Akşener, “Türkiye dayanışma fonu kuracağız. 4,5 milyon insan borç takibinde. İşsiz kalanlar borcunu ödeyemiyor, rezil oluyor, mahçup oluyor. İşszilerin yaşlıların, öğrencilerin, gazi ve şehit yakınlarının bir defaya mahsus borcunu siliyoruz. Bunun maliyeti 8 milyar TL. Bunun kaynağı olarak da makam araçlardan karşılayacağız. Mehmet Şimşek fındık fıstık parası demişti biz bu fındık fıstık parasını vatandaşlarımıza dağıtacağız” ifadelerini kullandı.

İş kurmak isteyenlere yardım
Meral Akşener ayrıca iş kurmak isteyen gençlere yönelik olarak, “İş kurmak isteyenlere engel olmadan, fikrinin önemine göre 50 ile 100 bin TL kredi vereceğiz” açıklamasını yaptı. Akşener kadınların iş kurmalarını kolaylaştırılacağını söylerken Türkiye’de kadın işsizlerin oranını yüzde 38 olarak açıkladı.

İnternet üniversitesi
Yayın sırasında internet üniversitesiyle ilgili gelen bir soruya Akşener “Projelerimiz arasında var. Harvard’da, Stanford’da Koç Üniversitesi’nde… iyi üniversiteler olarak kabul edilen üniversitelerde

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener medya ile ilgili, “Medyanın bağımsız olması lazım. Yalnızca görsel basından da bahsetmiyorum. Orda çalışan insanların kendi kafalarında bir sansür olmaması gerekiyor. Medyayı büyük sermayenin eline vermemek gerekiyor. 1994-1999 arasında büyük bir karartma yaşmıştık şimde de yaşıyoruz. Sermaye sahipleri korkuyorlar, ismini vermeyeceğim bir kanalda bizim mitingimiz 10 saniye gösterildi. Mitingi 10 saniye gösteren kişiler işten atıldı. Ayıptır” açıklamasını yaptı.


İstanbul bakanlığı

Akşener köprü ihaleleri ve İstanbul hakkında, “Köprülerden o kadar çok araç geçmesi garanti edildi ki, o kadar araç geçmeyeceği malum. Köprüden geçmeyen Ardahanlı’dan Edirneli’den köprü parası alınıyor. Bu köprüler devlet tarafından yapılmalıydı. Köprü 4 liradan 8 liraya çıkarıldı, diğerleri kat kat daha fazla, böyle bir sistemle trafik çözemezsiniz. Bu sorunları çözmek için ‘İstanbul Bakanlığı’ kurmayı düşünüyorum” dedi.

Şehir hastaneleri
Meral Akşener yapılan şehir hastaneleriyle ilgili olarak, “Şehir hastanelerini devlet hastanesi mi sanıyorsunuz. Şehir hastaneleri ihalelerle yapıldı. Hasta güvencesi verildi, hasta gelmezse devlet parasını ödeyecek, Şehir hastanelerini yeniden organize edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Akşener sözlerini bitiriken, “Söz veriyorum kendime havuz medyası yapmayacağım. Olduğu gibi bırakacağım okyanus medyası olacak medya” dedi.
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