Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den İran ile ticaret yapanlara sert uyarı... Yeni Zarrab davaları açılabilir... /22 Mayıs 2018 08:40

ABD'den İran ile ticaret yapanlara sert uyarı... Yeni Zarrab davaları açılabilir...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ile tekrar anlaşmaya varmak için 12 yeni şart açıkladı.

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ABD’nin İran Nükleer anlaşmasından çekilmesi sonra takip edilecek strateji hakkında bilgi veren Pompeo, İran’ın nükleer silah üretimini durdurması ve Ortadoğu’daki terör gruplarına desteğini kesmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı, aksi takdirde ‘İran’a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacaklarını’ söyledi.

İRAN İLE TİCARET YAPANLARI SORUMLU TUTACAĞIZ 
Yeni yaptırımalar ile İran rejimi üzerindeki baskının artacak olmasının ‘Bazı arkadaşlarımız için mali ve ekonomik zorluklar oluşturacak’diyen  Pompeo “Ama bilmelisiniz ki, İran ile yasaklanmış iş yapan kişileri sorumlu tutacağız” uyarısında bulundu.

The Heritage Foundation adlı düşünce kuruluşunda konuşma yapan Pompeo, “İran rejimine eşi benzeri görülmemiş mali baskı uygulayacağız. Tahran’daki liderlerin bizim ciddiyetimize dair en ufak şüpheleri olmasın. İran rejimi kendisi ve halkı için seçtiği kabul edilemez yoldan çıkıp rotasını değiştirmezse ABD’nin uyguladığı yaptırımlar altında çektiği ıstırap çok daha acı verici olacak.”dedi.

Pompeo İran’ın ilk olarak şu andaki ve önceki nükleer silah çalışmalarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (IAEA) bildirmesi ve ağır su reaktörleri dahil olmak üzere uranyum üretimini sonlandırması gerektiğini söyledi.

SURİYE’DEN BİRLİKLERİNİ ÇEK UYARISI 
İran’ın komşusu Irak’ın toprak bağımsızlığına saygı duymasını gerektiğini kaydeden Pompeo, İran’ın tüm güçlerini Suriye’den çekmesi gerektiğini belirtti.

İran’ın Yemen’de ise İran’ın Husiler’e desteğine son vermesini isteyen ABD Dışişleri Bakanı, bu ülkede barış sürecinin başlatılmasını istedi.

Pompeo, İran’ın IRGC Kudüs Güçleri’ne desteğini bırakması ve İsrail dahil olmak üzere komşu ülkelere yönelik tehditlerini sonlandırması taleplerini dile getirdi.

İran’da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmasını isteyen Pompeo, ayrıca İran’ın Lübnan Hizbullahı, Hamas ve Filistin İslami Cihat grupları dahil olmak üzere “terör gruplarına” yardımını sonlandırması gerektiğine vurgu yaptı.

Bakan, ABD’nin İran politikasını anlatmak için dünya çapında tüm ülkelere heyet göndereceklerini sözlerine ekledi.
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