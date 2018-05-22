Türkiye Orta Doğu’da ilk sırada





Trend Micro, 2018 siber saldırı raporunu açıkladı. Yılın sadece ilk iki ayında 6,5 milyara yakın tehdidin engellendiğini ve 2017’nin kabusu olan WannaCry’ın yine kendini gösterdiğini ortaya koyan rapora göre Türkiye, Orta Doğu bölgesinde en fazla mail saldırısına maruz kalan ülke oldu.





Şirketin, tüm dünyada yaptığı araştırmalar sonucu elde edilen veriler WannaCry’ın saldırı sayısının Aralık 2017 – Şubat 2018 arasında yüzde 47 arttığını gösterirken, iş dünyasının ise BEC saldırılara maruz kalmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Tehdit önleme rakamlarına bakıldığında ise Türkiye içinde bulunduğu bölge içerisinde yoğun atak almaya devam ediyor. BEC Saldırılarında Orta Doğu’da birinci sırada olan Türkiye’nin, fidye saldırılarında ise tüm dünyada görülen atakların yüzde 4’üne maruz kaldığı gözüküyor.





Her zaman birinci sırada e-posta





Daha önceki dönemlerde olduğu gibi 2018’nin ilk iki ayında en çok saldırı yine e-postalar üzerinden gerçekleşti. Meydana gelen tüm saldırıların yüzde 80’ine yakınını e-posta yoluyla yapılanlar oluşturuyor. Bu oran da e-posta ya da spam yoluyla bulaşan iş e-postaları yoluyla yapılan saldırıların artmasıyla da orantılı. ABD ve Vietnam bu tür saldırıların en çok engellendiği iki ülke olarak öne çıkıyor. Rapora göre Türkiye Orta Doğu’da en çok saldırının yakalandığı ülke olurken, Avrupa’da ise 5. Sırada yer aldı. Bu saldırılar en çok ekinde Excel dosyası olan e-postalarla gerçekleştirildi.





150 milyona yakın zararlı web sitesi tespit edildi





2018’in Ocak – Şubat aylarında ABD, Çin ve Hollanda’da host edilen 150 milyona yakın web sitesi tespit edilerek ulaşımı engellendi. Bu web sitelerine girilmesi sonucunda kullanıcıların bilgisayarlarına ya fidye yazılımlar ya da bilgisayarların kullanıcılarından habersiz kötü amaçlı kullanılmalarına imkan veren yazılımlar yükleniyordu. Zararlı web sitelerine en çok giriş yapan ülkelere bakıldığındaysa, en çok zararlı siteyi host eden ülkelerden ABD ile birlikte Japonya ve Tayvan’ın ilk üç sırada olduğu görülüyor. Türkiye de bu tür sitelere en çok giriş yapan ilk 20 ülke arasında.





Mobil saldırı sayısında düşüş var





Şirketin, Mobile App Reputation Service (MARS – Mobil Uygulama İtibar Hizmeti) verileri Aralık 2017’den bu yana yeni fidye yazılım ailelerinin sayısında düşüş olduğunu gösteriyor. Bu düşüşün birkaç sebebi olabilir: İlki, pek çok mobil fidye yazılımların yeni Android sürümlerinde çalışmaması. Bunun nedeni de en yeni işletme sistemlerinin zararlı yazılımların amaçlanan düzenlerini takip etmelerine engel olmaları. Bir diğer neden ise siber suçluların dikkatlerini kendileri için daha değerli bir alan olarak gördükleri kripto para madenciliğine yönelmeleri.