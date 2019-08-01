Samanyolu Haber /Dünya / Bin Ladin'in oğlu öldürüldü iddiası /01 Ağustos 2019 09:37

Bin Ladin'in oğlu öldürüldü iddiası

ABD medyası, Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in öldürüldüğünü bildirdi. 1 milyon dolar ödül ile aranan Hamza Bin Ladin'in ölüm haberi henüz Beyaz Saray tarafından doğrulanmadı.

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NBC televizyonu ve New York Times gazetesi Hamza Bin Ladin'in öldürüldüğünü farklı kaynaklar aracılığı ile doğruladıklarını bildirdi.

New York Times gazetesi, 30 yaşında olduğu düşünülen Bin Ladin'in son iki sene içinde öldürüldüğünü ancak "doğrulamanın zaman aldığını" duyurdu.

ABD, Şubat ayında Hamza Bin Ladin hakkında istihbarat paylaşacak kişiye 1 milyon dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

"Küresel terörist" listesine alınan Hamza, 11 Eylül saldırısında kaçırılan uçaklardan birinde olan Muhammed Atta'nın kızı ile evlenmişti.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin ise 2011 yılında öldürülmüştü.

TRUMP YORUM YAPMADI  

Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkiller, Hamza'nın nerede veya nasıl öldürüldüğüne ilişkin detay vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump da konu ile ilgili gelen bir soruya, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum" yanıtını verdi.

Beyaz Saray da konu ile ilgili sessizliğini sürdürüyor.

New York Times gazetesi, Bin Ladin'in öldürülmesinde "ABD'nin rolü olduğuna" da haberinde yer verdi.
Hamza Bin Ladin hakkında az şey biliniyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bin Ladin'in öldürüldüğü binada, Hamza Bin Ladin'in halef olarak yetiştirdiğini gösteren yazışmaların elde edildiğini açıklamıştı.

Bakanlık adına açıklamayı yapan Michael Evanoff, "Onun muhtemelen Afghanistan-Pakistan sınırında olduğunu düşünüyoruz. İran'a geçebilir. Ama aslında her yerde olabilir. Güney Asya'da dahil" demişti.

30 yaşında olduğu düşünülen Hamza Bin Ladin'in İran'da annesi ile birlikte yıllarını geçirdiğine ve bu ülkede evlendiğine inanılıyordu. 

BBC Türkçe
 
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