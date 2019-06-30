Samanyolu Haber /Dünya / Merkel’den sağlık durumu açıklaması: Ben iyiyim /30 Haziran 2019 17:40

Merkel’den sağlık durumu açıklaması: Ben iyiyim

Kameralara yansıyan titreme nöbetleri sağlık durumuyla ilgili soru işaretlerine yol açan Merkel, “iyi olduğunu” ve “olağan dışı bir durum olmadığını” açıkladı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, son zamanlarda yaşadığı titreme nöbetlerine ilişkin açıklamada bulundu. Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi’nde gazetecilerin sağlık durumuna ilişkin sorusuna, ”Aktaracak olağandışı bir durum yok, ben iyiyim” diye cevap veren Merkel, “Bu (tepki) nasıl ortaya çıktıysa, aynı şekilde yine normale döneceğinden eminim” diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski için yaklaşık iki hafta önce Berlin’de düzenlenen tören sırasında Almanya Başbakanı bir titreme nöbeti geçirmişti. Merkel, kameralara yansıyan görüntülerin ardından aşırı sıcak havada yeterli su tüketmemesinin buna neden olduğunu ve üç bardak su içtikten sonra kendine geldiğini söylemişti.



Ancak Başbakanın geçen Perşembe günü kameralar önünde bir titreme nöbeti daha yaşaması sağlığıyla ilgili endişelere neden olmuştu.

“İklim değişikliği başbakanlara ayrıcalık tanımıyor”

Yeşiller partisi eş başkanı Annalena Baerbock iklim korumaya ilişkin bir basın toplantısında “iklim değişikliğinin eseri olan aşırı sıcakların sağlığa etkisinin başbakanda da açık şekilde görüldüğünü” söylemişti. Kısa süre önce Irak’ta olduğunu ve buradaki sıcaklığın 48 dereceye ulaştığını söyleyen Baerbock’un, Almanya’da da bu derece sıcak olması halinde “kızgın güneşin altında bir saat geçiren herkesin titremeye başlayacağı” ve sıcağın “başbakanlara ayrıcalık tanımadığı” yönündeki sözleri tepkilere neden olmuştu.



Gelen tepkiler üzerine Cumartesi günü attığı tweette Merkel’den özür dilediğini belirten Baerbock, “ifadelerinin yanlış olduğunu ve düşüncesizlik ettiğini” yazdı.

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