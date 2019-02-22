Samanyolu Haber /Politika / AKP'nin Meclis Başkanı adayı Şentop /22 Şubat 2019 10:28

AKP'nin Meclis Başkanı adayı Şentop

AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım'dan boşalan koltuk için Mustafa Şentop'u aday gösterdi.

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CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na Mustafa Şentop'u aday göstereceğini bildirdi.

Buna göre Şentop'un adaylık başvurusu, bugün öğleden sonra yapılacak.

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