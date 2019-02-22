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AKP'nin Meclis Başkanı adayı Şentop
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AKP'nin Meclis Başkanı adayı Şentop
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22 Şubat 2019 10:28
AKP'nin Meclis Başkanı adayı Şentop
AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım'dan boşalan koltuk için Mustafa Şentop'u aday gösterdi.
SHABER3.COM
CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na Mustafa Şentop'u aday göstereceğini bildirdi.
Buna göre Şentop'un adaylık başvurusu, bugün öğleden sonra yapılacak.
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