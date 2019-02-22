295 muvazzaf askere gözaltı

İstanbul merkezli operasyonda 22'si Jandarma Komutanlığında, 147'si Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 27'si Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 91'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, 8'i de Sahil Güvenliğinde görevli 295 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bu askerlere yönelik arama ve el koyma kararı da alındı.





Hakkında gözaltı kararı verilen 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen, 8 teğmen, 185 astsubay ve 8 uzman çavuşun yakalanması için İstanbul merkezli 59 ilde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.