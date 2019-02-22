Samanyolu Haber /Gündem / 295 muvazzaf askere gözaltı /22 Şubat 2019 10:24

295 muvazzaf askere gözaltı

Ankesörlü telefondan aranma iddiasıyla 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen, 8 teğmen, 185 astsubay ve 8 uzman çavuştan oluşan listedeki 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul merkezli operasyonda 22'si Jandarma Komutanlığında, 147'si Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 27'si Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 91'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, 8'i de Sahil Güvenliğinde görevli 295 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bu askerlere yönelik arama ve el koyma kararı da alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen, 8 teğmen, 185 astsubay ve 8 uzman çavuşun yakalanması için İstanbul merkezli 59 ilde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.
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