Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin kullanıp attığı bir hakim daha... /04 Temmuz 2017 12:40

AKP'nin kullanıp attığı bir hakim daha...

27 Ekim 2015'te ısmarlama bilirkişi raporuyla hukuksuz şekilde Koza İpek Holding'e kayyım atama kararını vererek İBDA-C'li isimleri şirketlerin başına atayan dönemin An­ka­ra 5. Sulh Ce­za Ha­ki­mi Yu­nus Sü­er son HSK kararnamesiyle Çorum'a yollandı

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Sol görüşlü olduğu bilinen birçok hakim ve savcıyla birlikte son HSK kararnamesinde AKP'li olduğu bilinen ve YBP üyeliği bulunan bazı hakim ve savcılar da görevden alınarak başka adliyelere gönderildi.

2015 yılında talimat üzerine ısmarlama bi­lir­ki­şi­ raporu ve so­yut gerekçelerle Koza İpek Holding'e kayyım atayarak yönetimine el koyma kararı veren An­ka­ra Adliyesi Sulh Ce­za Ha­ki­mi Yu­nus Sü­er Çorum hakimliğine sürüldü.

Daha önce birçok tartışmalı kararı bulunan Yunus Süer hakkında çok sayıda şikayet dilekçesi bulunmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmazken geçtiğimiz hafta tutuklu bulunan eski müsteşar Birol Erdem'in eşini tahliye etmesi sürülmesine yol açtı. YBP'nin kurucularından ve AKP'nin yargıyı ele geçirmesinin mimarlarından sayılan Birol Erdem'in tutuklu eşini Cuma günü serbest bırakan, sonrasında bu kararı başka bir hakim tarafından geçersiz sayılan Yunus Süer kullandığı bu 'küçük insiyatiften' dolayı ilk fırsatta Ankara dışına gönderildi.

TALİMATLA İŞ YAPIYORDU ANCAK KULLANILIP ATILDI

Yunus Süer'in dolandırıcılıktan sabıkalı kişiye hazırlatılan ısmarlama ve soyut gerekçelerle dolu bilirkişi raporuyla Koza İpek Holding'e el konulması, birçok meslektaşı hakim ve savcının da aralarında bulunduğu onlarca kamu çalışanının tutuklanması, esnaf-ev hanımı gibi hizmet hareketine yakın onlarca kişinin kitlesel tutuklamalarla cezaevine gönderilmesi, 15 Temmuz öncesi Ankara'da açık olan hizmet hareketine yakın kolejlerin yüzlerce polisle basılması ve aranması, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında dinlettiği Erdoğan'a ait sıfırlama tapesi olarak bilinen evdeki paraları saklama ve dağıtma operasyonunun ses kayıtlarıyla ilgili fezleke oluşturulmasının önünün açılması gibi çok sayıda kararı bulunuyor. 

Bu kararlardaki hukuksuzluklara talimatla imza atan hakim Süer AKP'nin güdümündeki sözde hakim ve savcıların akıbeti hakkında fikir veriyor.

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