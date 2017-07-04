Samanyolu Haber
780 hakim ve savcının görev yeri değişti
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
780 hakim ve savcının görev yeri değişti
/
04 Temmuz 2017 00:14
780 hakim ve savcının görev yeri değişti
Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSK üyesi Kenan İpek sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, 780 hakim ve savcının yerinin değiştiğini duyurdu.
SHABER3.COM
780 hakim ve savcının görev yeri değişti
Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSK üyesi Kenan İpek 780 hakim ve savcının yerinin değiştiğini duyurdu.
<< Önceki Haber
780 hakim ve savcının görev yeri değişti
Sonraki Haber >>
Bu baş eğilmeyecektir....
Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan münasebetiyle ara verdiği Bamteli...
Ankara karıştı: Suriyelilere linç girişimine TOMA'lı müdahale
Ankara karıştı: Suriyelilere linç girişimine TOMA'lı müdahale
Trump CNN'i nasıl yere serdi...
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan CNN logosu yüzüne montajlanmış kişiyi döverken çekilen...
İstanbul'a yaklaşırken Kılıçdaroğlu'ndan provokasyon uyarısı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nün 19'uncu gününe başlarken...
'Şunu 9 Temmuz'a kadar öldürmeseler...'
AKP'li meczup yazar Fatih Tezcan, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Şunu 9 Temmuz'a kadar öldürmeseler...
15 Temmuz öncesi halkı sokağa çağırdı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlıyor....
Fethullah Gülen Hocaefendi'den çok önemli açıklamalar...
Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan sonrası tekrar haftalık Bamteli sohbetlerine başladı.
Merkel'den Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CSU) Berlin'de seçim programlarını...
Selma ve Adalet yürüyüşü!
Toplumun bütün kesimlerinin desteği ile geçilemeyecek köprü yok! Ali Emir Pakkan'ın yazısı
Erdoğan hep Fransa'yı örnek gösteriyordu
Fransa'da terör saldırıları nedeniyle Kasım 2015'te ilan edilen ve dört kez uzatılan olağanüstü...
Selahattin Demirtaş: Yürüyüş sözde değil...
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Adalet Yürüyüşü"nün, tutuklu bulunduğu Edirne F...
Suudi Arabistan Kralı'ndan flaş Katar kararı
Suudi Arabistan lideri Kralı Selman'ın Katar krizi sebebiyle Almanya'da düzenlenen G20'ye katılmaktan...
Tweet
Ankara karıştı: Suriyelilere linç girişimine TOMA'lı müdahale
Kuvvet Haktadır, Haklı insaflıdır...
Trump CNN'i nasıl yere serdi...
Bu baş eğilmeyecektir....
15 çocuğun olduğu koğuş var
Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri
Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi
Sübliminal mesaj iddiasına cevap
Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...
Turistleri taşıyan bir tekne battı..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Despotların hiçbir şeye ömürleri yetmez...
15 Temmuz öncesi halkı sokağa çağırdı
Akşener ve Özdağ biraraya geliyor
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
01:31:11