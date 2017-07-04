Samanyolu Haber /Gündem / 780 hakim ve savcının görev yeri değişti /04 Temmuz 2017 00:14

780 hakim ve savcının görev yeri değişti

Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSK üyesi Kenan İpek sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, 780 hakim ve savcının yerinin değiştiğini duyurdu.

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780 hakim ve savcının görev yeri değişti
Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSK üyesi Kenan İpek 780 hakim ve savcının yerinin değiştiğini duyurdu.

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