Rektör 124 çalışma arkadaşının ismini savcılığa vermiş

Cumhuriyet’in haberine göre Dudu, Prof. Dr. Taşaltın'ın akademisyenler hakkında gerekçesiz dosya tuttuğu belirtildi.



Hazırladığı dosyayı Şanlıurfa başsavcılığına gönderdiği öne sürülen rektörün akademisyenleri cemaat şüphesiyle ‘A, B ve C’ kategorilerinde değerlendirdiği belirtildi kaydetti.







Buna göre ‘Militan seviyesinde kesin bağlantılı olduğu şüphesi olanlar’ A kategorisinde, ‘Militan seviyede bağlantısı yok, ancak bir şekilde bağlantısı olduğu tahmin ediliyor’ denenler B kategorisinde, ‘Geçmişte bir şekilde zayıf bağlantısı var olduğu muhtemel. Fakat bu bağlantının devam edip etmediği meçhul. Ya da bağlantısı olan biri ile ilişki içinde’ olarak değerlendirilenler de C kategorisinde yer alıyor.





Rektörlüğü öncesinde kapatılan Fatih Üniversitesi’nin mühendislik fakültesinde ders verdiği bilinen Ramazan Taşaltın'ın sadece hizmet hareketine yakın olanlar değil ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza atan akademisyenleri de listeleyip savcılığa verdiği belirtildi