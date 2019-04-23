Samanyolu Haber /Gündem / YSK'dan KHK'lı seçmen kararı /23 Nisan 2019 15:25

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen seçmenlerin oy kullanamayacağına dair yaptığı itiraz hakkında kararını verdi.

SHABER3.COM

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanamayacağına dair itirazını reddetti. 

YSK, AKP’nin kısıtlı seçmen iddiasıyla ilgili 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına karar verdi.

Kararı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: “YSK KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine karar verdi…"

AKP VE MHP'NİN İTİRAZLARI GÖRÜŞÜLDÜ

YSK 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İstanbul seçimlerine yönelik itirazların ele alındığı mesai 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da devam ediyor. 

AKP ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin MHP'nin İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine yönelik müracaatı dün YSK gündemine geldi.  

5 saat süren müzakerelerde AKP ve MHP temsilcileri itiraz taleplerine ilişkin görüşler paylaşıldı. AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel, yaklaşık 2,5 saat süren bir sunum yaptı.

YSK'nın bugünkü oturumu saat 11:00'de başlamıştı.

44 SAYFALIK DİLEKÇE

İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini isteyen AKP'nin 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

AKP, "KHK İLE İHRAÇ EDİLENLER OY KULLANAMAZ" DİYOR

AKP, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe de sunmuştu.

AKP'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ya müracaat etmişti.

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