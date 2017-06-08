İftar programı farklılıkları aynı sofrada buluşturdu

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Amerikalı misafirlere Ramazan ve oruç ibadetiyle ilgili bilgiler içeren video gösterimi yapıldı. Okunan ezanın ardından Türk yemek kültürünün seçkin lezzetlerinin sunulduğu sofralarda iftarlar açıldı. Yemek kültüründen farklı inanç sistemlerine kadar uzanan sohbetlerde adeta bir kültür harmanı derildi.







2004 yılından bu yana Phoneix ve Tucson’da faaliyet gösteren vakfın iftarında söz alan Episcopal Kilisesi'nden Rahibe Debra Asis, “eğer gözlerimizdeki perdeler kalksa Tanrı’nın yüzünü her birimizin yüzünde görürdük. Bu tür programlar birbirimizi tanıma fırsatını veriyor” dedi.





Sih Cemaati Lideri Sat Bir ise kutsala saygı konusuna dikkat çekti, “masamızda farklı yaşlardan insanlarla ‘kutsala saygı’dan ne anlaşılıyor konusunu tartıştık. ‘Kendimizi Allah’tan üstün görmemek’ cevabını aldım bence doğaya saygı da bunun içinde” dedi ve sözlerini bir soruyla bitirdi: “Sahi bizler gerçekten kutsala saygı duyuyor muyuz?





Katılımcılardan Lutheran Campus Kilisesi Pastörü Ron ise bu soruya “kutsala saygı çerçevesinde Tanrı ile ilişkimizi kontrol etmemiz gerekir” şeklinde cevap verdi.





Dostlukların pekişmesine ve yeni tanışıklıklara vesile olan iftardan katılımcılar birbirini tanımanın ve dinlemenin mutluluğu ile ayrılırken “bir sonraki ramazanı beklemeden buluşmak üzere” sözleriyle vedalaştılar.