Samanyolu Haber /Kültür / İftar programı farklılıkları aynı sofrada buluşturdu /08 Haziran 2017 12:00

İftar programı farklılıkları aynı sofrada buluşturdu

Sema Vakfı’nın her yıl düzenlediği Kültürler ve Dinler arası Diyalog İftar sofrası Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona Eyaleti Tucson şehrinde kuruldu.

SHABER3.COM

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Amerikalı misafirlere Ramazan ve oruç ibadetiyle ilgili bilgiler içeren video gösterimi yapıldı. Okunan ezanın ardından Türk yemek kültürünün seçkin lezzetlerinin sunulduğu sofralarda iftarlar açıldı. Yemek kültüründen farklı inanç sistemlerine kadar uzanan sohbetlerde adeta bir kültür harmanı derildi.

2004 yılından bu yana Phoneix ve Tucson’da faaliyet gösteren vakfın iftarında söz alan Episcopal Kilisesi'nden Rahibe Debra Asis, “eğer gözlerimizdeki perdeler kalksa Tanrı’nın yüzünü her birimizin yüzünde görürdük. Bu tür programlar birbirimizi tanıma fırsatını veriyor” dedi. 

Sih Cemaati Lideri Sat Bir ise kutsala saygı konusuna dikkat çekti, “masamızda farklı yaşlardan insanlarla ‘kutsala saygı’dan ne anlaşılıyor konusunu tartıştık. ‘Kendimizi Allah’tan üstün görmemek’ cevabını aldım bence doğaya saygı da bunun içinde” dedi ve sözlerini bir soruyla bitirdi: “Sahi bizler gerçekten kutsala saygı duyuyor muyuz? 

Katılımcılardan Lutheran Campus Kilisesi Pastörü Ron ise bu soruya “kutsala saygı çerçevesinde Tanrı ile ilişkimizi kontrol etmemiz gerekir” şeklinde cevap verdi.

Dostlukların pekişmesine ve yeni tanışıklıklara vesile olan iftardan katılımcılar birbirini tanımanın ve dinlemenin mutluluğu ile ayrılırken “bir sonraki ramazanı beklemeden buluşmak üzere” sözleriyle vedalaştılar.
<< Önceki Haber İftar programı farklılıkları aynı sofrada buluşturdu Sonraki Haber >>

Çita bakıcılara saldırdı...

Çita bakıcılara saldırdı...

Ramazan ayını değerlendirmenin yolu

Ramazan ayını değerlendirmenin yolu

ABD, Musul’da fosfor bombası kullandı

ABD, Musul’da fosfor bombası kullandı

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?

Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:05:01