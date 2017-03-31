AKP'nin eğitim sistemi... Biri yapıyor biri kaldırıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tartışmalara neden olan ve öğrencileri zorladığı savunulan ‘bitişik eğik el yazısı’na son verileceğini, onun yerine dik temel harfler kullanılacağını açıkladı.





Öğretmenler ve velilerin sürekli eleştirdiği ve kaldırılmasını istediği el yazısı kaldırılıyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıklamasına göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ‘bitişik eğik el yazısı’ kaldırılacak. Bunun yerine dik temel harfler kullanılacak. Bakan Yılmaz’ın açıklaması şöyle: “Yazma eğitiminde önümüzdeki yıl (2017-2018) bitişik eğik el yazısıyla öğretim yerine dik temel harfler kullanılacak.”