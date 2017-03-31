Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin eğitim sistemi... Biri yapıyor biri kaldırıyor /31 Mart 2017 07:57

AKP'nin eğitim sistemi... Biri yapıyor biri kaldırıyor

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda el yazısı öğretmekten vazgeçiyor

SHABER3.COM

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tartışmalara neden olan ve öğrencileri zorladığı savunulan ‘bitişik eğik el yazısı’na son verileceğini, onun yerine dik temel harfler kullanılacağını açıkladı.

Öğretmenler ve velilerin sürekli eleştirdiği ve kaldırılmasını istediği el yazısı kaldırılıyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıklamasına göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ‘bitişik eğik el yazısı’ kaldırılacak. Bunun yerine dik temel harfler kullanılacak. Bakan Yılmaz’ın açıklaması şöyle: “Yazma eğitiminde önümüzdeki yıl (2017-2018) bitişik eğik el yazısıyla öğretim yerine dik temel harfler kullanılacak.”
<< Önceki Haber AKP'nin eğitim sistemi... Biri yapıyor biri kaldırıyor Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:27:26